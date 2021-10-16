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超會賺 iPhone Q2出貨市占僅13% 卻囊括市場75%獲利

編譯林奇賢／綜合外電
全球第2季出貨量前三名的手機品牌分別為三星、小米、蘋果。美聯社
全球第2季出貨量前三名的手機品牌分別為三星、小米、蘋果。美聯社

由於iPhone第2季出貨量平平，全球市占率僅13%，使小米有機可乘，擠下蘋果，成為全球第二大手機製造商，但若看智慧手機的營收和獲利，蘋果依舊讓其他品牌望塵莫及，更別說這還是iPhone 13推出前的表現。

科技網站9to5Mac報導，市調機構Counterpoint統計，蘋果一直都是手機市場營收、獲利的雙冠王。今年第2季（4-6月），蘋果的手機事業營收占整體市場的比率達40%，營業利益更高達75%，儘管iPhone這段時間的出貨量相對平庸，市占率為13%。

Counterpoint表示，如此表現彰顯蘋果品牌的實力，不過仍不及去年第4季的高峰，當時營收占整體市場的比率達到驚人的50%，遠高於去年第3季的28%，營業利益更攀抵前所未見的86%，同樣大幅優於前一季的51%。這在某種程度上來看，反映了iPhone系列首款5G手機的成功。

Counterpoint認為，蘋果還受惠於旗下裝置間可相互切換使用的特性。在筆電、平板、手機間切換的便利性，鼓勵了僅有一台蘋果裝置的用戶添購其他蘋果裝置，以留在蘋果生態系內。拜蘋果對軟硬體都有強大主導權所賜，讓應用程式（App）可在多台裝置間無縫切換。

蘋果的獲利能力，反映蘋果只賣高價位手機的事實，而許多安卓（Android）手機廠商則賣一系列各種價位的手機，有些價位的手機不太能賺錢，甚至還虧錢。Counterpoint 9月指出，在400美元以上的手機中，蘋果市占率為57%。

至於蘋果「吃剩」的25%獲利，三星又拿走一大部分，所剩無幾的利潤才讓其他手機品牌分食，即便是Q2出貨量超車蘋果的小米，也沒能賺到多少。

蘋果 手機 營收

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