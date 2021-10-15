LINE電腦版更新4功能 聊天室也能按讚、視訊通話大升級

LINE是不少民眾常用通訊軟體之一。(本報資料照片)

現代人相互聯繫習慣使用通訊軟體，除了手機 app外，不少軟體都支援電腦版，提供用戶在不同裝置上操作。其中，LINE 電腦版近日推出7.3更新版本，新增視訊優化、LINE熱點查詢、回覆訊息表情符號等4大功能，Windows系統已於10月14日搶先上線、Mac系統也將於近期上線。

更新後的電腦版支援聊天室回覆表情符號。(取材自LINE官方部落格)

根據LINE官方網站說明，將電腦版更新至7.3版本後，首項新增功能為「支援聊天室表情符號」，用戶可在一對一或群組聊天室中，針對七天內收到的文字訊息、圖片，點選一旁的笑臉，即可回覆表情符號，共有比讚、愛心、大笑、哭泣、驚訝等六款表情可選。

第二項新增功能是「服務列表中新增『LINE熱點』」，更新後在LINE電腦版左方的服務列表中，選擇排序第六個的大圖標「LINE」，就可直接找到「LINE熱點」選項，不論是想找地方享用午餐、下午茶，點進就快速尋找附近餐廳，瀏覽精選的美食餐點。

更新後在LINE服務列表中可直接點選「LINE熱點」，查詢附近美食。(取材自LINE官方部落格)

第三及第四項新增功能則和疫情 下許多活動改採線上舉行有關，分別為「分享螢幕畫面優化」和「視訊增加訊息通知視窗」。用戶使用新版LINE電腦版視訊通話時，若有人分享螢幕，分享者的視訊畫面會顯示在列表中，其他與會者也會顯示「OOO正在分享螢幕畫面」，讓所有參與者能更清楚視訊內容的進度，且當視訊時有新訊息，也會在畫面中跳出通知，點擊即可到達聊天室，避免漏接重要事項。

更新後視訊分享螢幕畫面優化。(取材自LINE官方部落格)