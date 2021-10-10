打擊網路誹謗 澳洲擬祭新規要求社群巨擘負責

澳洲當局正考慮針對社群媒體巨擘祭出一系列措施，讓他們為發布在其平台上的誹謗性內容負起更大責任。圖為臉書和推特的LOGO。（路透）

澳洲 總通訊部長佛萊契爾今天表示，當局正考慮針對社群媒體 巨擘祭出一系列措施，讓他們為發布在其平台上的誹謗性內容負起更大責任。

佛萊契爾（Paul Fletcher）接受澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corp）訪問時說：「我們期待各大平台採取更強硬的立場。長期以來，他們都未對發布在其平台上的內容負責，也未被究責。」

佛萊契爾指出，當局正考慮上述選擇，以及用戶在臉書（Facebook）和推特（Twitter）等網站發布誹謗性內容時，平台須負責的程度。

被問及政府是否會考 慮針對發布誹謗性內容，立法向社群平台祭出罰款，佛萊契爾說，政府正在考慮「各類」措施。

佛萊契爾說：「我們會考慮這一點。我們將展開一個嚴謹、井然有序的（政策制定）過程。預計透過諸多措施，制裁這種認為在網路上發布（誹謗）內容還能免責的想法。」

澳洲總理莫里森日前批評，社群媒體是「懦夫的殿堂」，因為人人可以進入平台，說出最粗魯冒犯的話，而不會受到懲罰。莫里森還說，不明身分者在平台發表誹謗性言論時，社群平台應被視同發行人。此言加劇了澳洲當前的誹謗法爭議。

澳洲最高法院上月裁定，新聞媒體應為社群平台使用者在其報導下方的誹謗性評論負起責任，這項判決引發Facebook與新聞媒體的對立。