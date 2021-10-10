我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中駐洛領事館：多名中國留學生 來美入境時遭恐嚇

抗日名將張靈甫將軍遺孀 王玉齡女士94歲過世

打擊網路誹謗 澳洲擬祭新規要求社群巨擘負責

中央社／墨爾本10日電
澳洲當局正考慮針對社群媒體巨擘祭出一系列措施，讓他們為發布在其平台上的誹謗性內容負起更大責任。圖為臉書和推特的LOGO。（路透）
澳洲當局正考慮針對社群媒體巨擘祭出一系列措施，讓他們為發布在其平台上的誹謗性內容負起更大責任。圖為臉書和推特的LOGO。（路透）

澳洲總通訊部長佛萊契爾今天表示，當局正考慮針對社群媒體巨擘祭出一系列措施，讓他們為發布在其平台上的誹謗性內容負起更大責任。

佛萊契爾（Paul Fletcher）接受澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corp）訪問時說：「我們期待各大平台採取更強硬的立場。長期以來，他們都未對發布在其平台上的內容負責，也未被究責。」

佛萊契爾指出，當局正考慮上述選擇，以及用戶在臉書（Facebook）和推特（Twitter）等網站發布誹謗性內容時，平台須負責的程度。

被問及政府是否會考慮針對發布誹謗性內容，立法向社群平台祭出罰款，佛萊契爾說，政府正在考慮「各類」措施。

佛萊契爾說：「我們會考慮這一點。我們將展開一個嚴謹、井然有序的（政策制定）過程。預計透過諸多措施，制裁這種認為在網路上發布（誹謗）內容還能免責的想法。」

澳洲總理莫里森日前批評，社群媒體是「懦夫的殿堂」，因為人人可以進入平台，說出最粗魯冒犯的話，而不會受到懲罰。莫里森還說，不明身分者在平台發表誹謗性言論時，社群平台應被視同發行人。此言加劇了澳洲當前的誹謗法爭議。

澳洲最高法院上月裁定，新聞媒體應為社群平台使用者在其報導下方的誹謗性評論負起責任，這項判決引發Facebook與新聞媒體的對立。

社群媒體 澳洲 會考

上一則

巴優戰地記者獎 緬甸攝影記者獲殊榮

下一則

狗狗手足被不同人認養 10個月街上偶遇 急奔對方抱緊緊

延伸閱讀

澳洲總理轟誹謗貼文： 社群媒體是懦夫的殿堂

澳洲總理轟誹謗貼文： 社群媒體是懦夫的殿堂
匿名發出誹謗 澳洲總理批社群媒體是懦夫殿堂

匿名發出誹謗 澳洲總理批社群媒體是懦夫殿堂
「與病毒共存」後 新加坡確診數超越中國

「與病毒共存」後 新加坡確診數超越中國
澳洲防疫鎖國18個月 總理宣布11月開放邊境

澳洲防疫鎖國18個月 總理宣布11月開放邊境

熱門新聞

網美跳橋不幸受傷。（取材自Tiktok）

影／網美穿比基尼跳水 忘了「這動作」下體慘撕裂送醫

2021-10-04 22:58
日本網友撿來的小貓與自家愛犬互相共鳴，好像在對話一樣。（取材自推特）

影／哈士奇和幼貓「忘我嗨聊」 網友好奇：聊什麼呢

2021-10-02 22:20
德國28歲女性米卡琪（中）邀第三者（左）加入原本的婚姻關係。（截圖自tiktok）

影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題

2021-10-06 03:42
一名女子發現男友上網買女裝，以為是送給自己的禮物，一查之下，發現了讓她超絕望的真相。(取材自抖音)

瞄到男友上網買女裝 她坐等驚喜卻落空 一查收件人崩潰

2021-10-06 21:30
他們收購舊ATM機，竟發現內藏現金。（截圖自tiktok）

影／他們收購舊ATM機 艱辛「挖寶」內藏大疊鈔票發財啦

2021-10-06 00:42
英國男子養的藏獒常被誤認為「獅子」。(取材自臉書)

2歲藏獒重達70公斤 鄰居以為他在「遛獅子」

2021-10-07 23:33

超人氣

更多 >
中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍
哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說

哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說
美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險

美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險
廣西女閃婚生子 「老公離奇失蹤」連婆婆都是演員

廣西女閃婚生子 「老公離奇失蹤」連婆婆都是演員
阿里男員工被爆「睡60女」女友怒：還把性病傳給我

阿里男員工被爆「睡60女」女友怒：還把性病傳給我