臉書再出連線問題 網友抱怨「不到4天又當了」

社群網站臉書（Facebook）今天向全球用戶致歉，由於系統調整，平台又出現約2小時的連線問題。(美聯社)

社群網站臉書 （Facebook）今天向全球用戶致歉，由於系統調整，平台又出現約2小時的連線問題。臉書本月4日才發生大規模當機，原因是路由器配置變更時出錯。

臉書發言人在格林威治時間8日晚間9時30分告訴法新社：「我們向所有無法在過去數小時連上平台的用戶誠摯道歉。我們修復了問題，現在應該一切都恢復正常。」

追蹤網站Downdetector顯示，約3小時前，回報臉書連線或使用問題的數量暴增，同屬臉書公司的Instagram、Messenger及WhatsApp也有類似現象。

臉書認為原因出在運算平台的配置更動，使用臉書、Instagram、Messenger和Workplace的全球用戶都受到影響。

許多人湧入推特（Twitter）宣洩不滿。有人推文說：「（離上次當機）還不到4天，又當了。」

還有人戲稱：「看來臉書實施周休4日制了。周一和周五也停工？」

數以億計用戶4日連不上臉書、Instagram或WhatsApp，時間超過6小時，凸顯全球有多依賴臉書公司的社群和通訊平台。

俄羅斯 官員說，4日的全球大當機顯示俄羅斯研發自己的社群網路是正確決定；負責反壟斷事務的歐盟官員維斯塔哲（Margrethe Vestager）也強調了只仰賴少數大型平台的後果，鼓勵更多競爭。