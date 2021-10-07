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臉書大當機問題因居家上班加劇？要員工明年返回辦公室

臉書大當機問題因居家上班加劇？要員工明年返回辦公室

編譯周辰陽／即時報導
社群媒體龍頭臉書與旗下各項重要服務4日發生全球大當機，外傳狀況更因工程師不在總部而加劇。每日郵報6日報導，臉書已開始推動職員3個月後重返辦公室，任何想要繼續居家辦公的人都需要申請批准。路透
社群媒體龍頭臉書與旗下各項重要服務4日發生全球大當機，外傳狀況更因工程師不在總部而加劇。每日郵報6日報導，臉書已開始推動職員3個月後重返辦公室，任何想要繼續居家辦公的人都需要申請批准。路透

社群媒體龍頭臉書與旗下各項重要服務4日發生全球大當機，外傳狀況更因工程師不在總部而加劇。每日郵報6日報導，臉書已開始推動職員3個月後重返辦公室，任何想要繼續居家辦公的人都需要申請批准。

臉書在英國和世界各地的職員目前接近全體居家辦公。不過，從2022年1月開始，除非獲准遠距上班，否則每一個人預期將把至少半數工作時間花在辦公室。

之前因居住地區生活開銷較上班地點低，提出減薪換取居家上班的員工，之後也必須向公司申請正式許可。消息人士堅稱，任何決定都會以個案為準，是否要居家辦公仍屬自願性質。

據指臉書內部人士相信，大規模當機導致職員被鎖在重要數據中心與訊息服務門外，危機更因職員居家辦公而惡化。一位自稱內部人士的Reddit論壇用戶透露，因為新冠疫情大流行的限制，加州聖塔克拉拉數據中心的職員編制人數較低。

多份報導指出，臉書大當機連帶導致門禁系統斷線，抵達門洛帕克（Menlo Park）總部的職員被擋在門外。聖塔克拉拉主要數據中心的骨幹工作人員忙著替網路系統除錯，「Workplace」內部訊息系統卻同樣斷線，讓他們求助無門。支援團隊被派去還原重要系統的錯誤配置，卻據報難以進入安全室。

哈佛大學柏克曼．克萊恩網路與社會研究中心主任齊特林（Jonathan Zittrain）推文表示，「臉書基本上是把鑰匙鎖在車裡了」。

臉書 工作 社群媒體

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