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iPhone 13媒體實測：「3特點」進化 13 Pro Max最出色

編譯中心 / 綜合報導
iPhone 13在千呼萬喚下終於正式登場。（路透）
iPhone 13在千呼萬喚下終於正式登場。（路透）

iPhone 13在千呼萬喚下終於正式登場，有許多消費者好奇，這次的新款iPhone究竟和以前有什麼樣的不同。最近媒體就展開實測，發現iPhone 13在電池以及相機的部分，和過往相比確實有著顯著提升。

電池能撐更久

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，iPhone 13的電池電量在系列中數一數二，其中又以iPhone 13 Pro Max機型最為出色，即使開著音樂，最多也能支撐95小時，開著影片則能撐28小時。而一般的iPhone 13兩項數據也有22小時、75小時的成績，相比之下，iPhone 12 Pro Max就只有20小時和80小時而已。

充電效率優異

另外，iPhone 13 Pro Max的充電效率也比其他機型優異。iPhone 12 Pro Max和iPhone 13 Pro充電功率約落在22至23瓦，但是iPhone 13 Pro Max卻來到27瓦，可以更快補充電力。

相機功能提升

iPhone 13 Pro與Pro Max相機功能也大幅成長，不只能夠拍出更清晰的照片，就連鏡頭或物品晃動，都能夠拍得一清二楚。報導實測近距離拍攝功能，發現即使在距離物體僅兩公分的地方，也能夠拍出清晰的照片。

iphone 13這次在拍攝影片上，更加入了全新功能「電影模式」。使用這功能拍攝時會自動切換景深，變換拍攝焦點，讓影片更能聚焦在想要拍攝的物體上面。搭配iphone 13本來就更為寬廣的畫面，更加增添了使用者拍攝的樂趣。

報導記者最後認為，雖然iphone 13確實價格不斐，不過在經過試用後，他認為相當值得入手。當然為了以防萬一，建議買的時候購入保護套及保護貼，才不會剛買下昂貴的手機，結果卻因為意外造成損毀。

iPhone 電影 手機

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