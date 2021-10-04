吹哨人控臉書：早就自知助長仇恨 卻以利為先

曾任臉書公民假消息團隊產品經理的郝根，接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」訪問。（美聯社）

一名揭露臉書 文件的「吹哨人」聲稱，臉書早知旗下產品在助長仇恨並傷害兒童心理健康。這名揭密的女子今天在電視訪問中公開自己身分，並指控臉書「把利益置於安全之上」。

37歲的郝根（Frances Haugen）是來自愛荷華州的數據科學家，曾替科技企業谷歌（Google）、應用程式公司Pinterest等工作，也曾任臉書（Facebook）的公民假消息團隊產品經理。她接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）訪問時說，臉書比她過去所見「糟糕得多」。

郝根呼籲臉書接受管制，她說：「臉書一而再、再而三地展現出它選擇利益勝於安全，它是用我們的安全來補貼、換取獲利。」

她還說：「現存的臉書版本正撕裂我們的社會，在全球製造種族暴力。」

法新社報導，郝根先前匿名向美國國會議員及「華爾街日報」揭露文件，內容顯示臉書早就知道旗下產品對年輕女孩有害，例如社群網站Instagram。事情揭露後，臉書這個全球首屈一指的社群媒體 平台就陷入風暴當中。

郝根在電視節目中解釋，用來挑選要呈現哪些東西給網路使用者看的演算法，是以能獲得反應的內容來優化。

郝根說，臉書自己的研究顯示，「挑起人們的怒火比激發其他情緒更輕而易舉」。

她表示：「臉書發現，如果改成較安全的演算法，人們花在網站上的時間就會縮短，點擊廣告的次數減少，他們賺的錢也就比較少。」

郝根指出，2020年美國總統大選 期間，臉書意識到挑起怒氣的內容恐有危險，於是改用較安全的系統，以降低風險。

然而，「選舉一結束，他們又恢復原制，或改回原先的設定，把成長看得比安全重要，在我看來，那真的很像是一種對民主的背叛」。

她認為，「臉書內部沒人有惡意」，只是動機不正當。「臉書是靠大家使用更多內容來賺更多錢…大家愈是暴露在怒氣中，互動就愈多，使用量也就愈大。」

來源：60 Minutes

今年1月6日，美國國會大廈發生暴動，造成5人喪命。郝根並未直接把臉書更改安全系統的決定與此事連上關係，但「60分鐘」提到，有些暴力組織者是臉書常客。

根據路透消息，郝根預定5日在聯邦參議院小組委員會聽證會上作證，將談及臉書在Instagram對年少用戶心理健康影響方面的研究。

對於社群媒體助長國會暴動事件的說法，臉書今天稍早斥為「荒唐」。臉書的政策暨全球事務副總裁克萊格（Nick Clegg）說，暴動責任在於施加暴力和鼓勵暴力的人身上。

克萊格也強力反駁旗下社群平台讓青少年「中毒」的指控；臉書日前才在國會聽證會上接受議員輪番盤問其服務對年少用戶的心理健康有何影響。

外界對臉書激化社會問題多有批評，克萊格認為不該都歸咎於臉書，但也承認，原本就有一些問題的人，使用社群媒體可能沒好處。

他接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示：「直觀地說，這並不令人意外，如果一個人的自我感覺已經不太好，那麼上社群網站確實可能讓人感覺更糟一點。」