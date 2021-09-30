華爾街分析師：iPhone 13高階機種需求強勁

華爾街分析師預期，蘋果的iPhone 13手機將需求強勁，尤其是高階的Pro和Pro Max機種。 路透

華爾街 分析師表示，預料消費者對蘋果 新款智慧手機iPhone 13系列的需求強勁，尤其是高階Pro、Pro Max機種。

●瑞銀（買進，目標價175美元）：

iPhone 13的等待到貨時間，暗示所有機種在所有市場的首波需求都很強勁；在美國和中國大陸，Pro和Max機種的等待時間都明顯超越同等級iPhone 12機種，可望提振平均售價（ASP）。

●凱基證券（優於大盤，目標價180美元）：

蘋果正式發表iPhone 13系列一周後，數據顯示，Pro和Pro Max機種的需求較強勁，大陸首日預購數據也顯示，這兩款機種的訂購量較高，預料Pro和Pro Max機種的銷量將占整個iPhone 13系列的一半。

iPhone 13系列的銷售搶眼，應有助於抵銷蘋果和Epic訴訟的潛在負面影響，對Skyworks、Qorvo、高通及博通等蘋果供應商也是利多。

●Evercore ISI（優於大盤，目標價180美元）：

該公司調查顯示，iPhone的銷量和ASP都將有所提升；「新機需求依舊強勁，且消費者對Pro和Pro Max機種的興趣較高，這對ASP而言將是助力。」

「在Pro／Max和大容量機種的銷售比率提升驅動下，ASP顯著提升，將帶動另一波向上趨勢。」

●彭博行業研究

華爾街低估了iPhone 13的銷售潛力，「今年可能是iPhone銷路最好的一年」。