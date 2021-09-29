我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「撥電話給解放軍」密利國會自白喊冤：這不是密電

「價高才買得到房」全美房價7月飆升19.7%創新高

亞馬遜推「智慧家用機器人」照料寵物、追蹤孩子難不倒

財經新聞組／綜合報導
科技巨頭亞馬遜公司28日推出一款名為「Astro」的家用機器人，外型為一款附有輪子的螢幕，並可以與該公司的Alexa語音軟體配合使用。（取材自推特）
科技巨頭亞馬遜公司28日推出一款名為「Astro」的家用機器人，外型為一款附有輪子的螢幕，並可以與該公司的Alexa語音軟體配合使用。（取材自推特）

科技巨頭亞馬遜公司（Amazon）28日推出一款名為「Astro」的家用機器人，外型為一款附有輪子的螢幕，並可以與該公司的Alexa語音軟體配合使用。

彭博報導，首次出現關於該機器人的消息是在2018年、當時官方表示「正在開發中」，如今亞馬遜在28日的產品活動中展示該機器人。

聲控家用機器人Astro。（美聯社）
聲控家用機器人Astro。（美聯社）

據報導，「Astro」的螢幕有一對圓圈以模仿眼睛，能夠以每秒一公尺的速度移動，嵌入式攝像頭能幫助機器人繪製環境地圖並進行導航，還內建潛望鏡（periscope），有助擴大視角。「Astro」可以在用戶不在時幫忙照料寵物、並藉視訊通話中來讓家長隨時追蹤孩子在家裡的狀況，此外，它還會自動巡邏並響應語音命令。

「Astro」將在今年稍晚先行給特邀買家選購、的售價為1000美元，之後將調整回1500美元。亞馬遜設備和服務主管林普（Dave Limp）表示「客戶不僅希望Alexa有輪子，我們賦予這款裝置獨特的角色，它所有事都自己來」。林普還表示「該機器人是亞馬遜計畫的一部分，使仍在開發中的設備未來能投入使用」。

聲控家用機器人Astro。（美聯社）
聲控家用機器人Astro。（美聯社）

掃地機器人製造商iRobot同日股價小跌。

來源：amazon

亞馬遜 股價 Amazon

上一則

你敢買嗎？「紐約鬼屋」據稱內有9隻鬼 開價$444,444

下一則

9月29日星座運勢 金牛知性儒雅 水瓶別聒噪

延伸閱讀

北加色魔警察 臥室藏攝像頭偷拍性愛

北加色魔警察 臥室藏攝像頭偷拍性愛
亞馬遜抓「假評論」系統出包 美賣家無故遭停權67天

亞馬遜抓「假評論」系統出包 美賣家無故遭停權67天
亞馬遜正研發壁掛式Echo等多項新品 力圖跨足更多領域

亞馬遜正研發壁掛式Echo等多項新品 力圖跨足更多領域
加州新法 大型零售商禁解雇未達工作目標倉庫員工

加州新法 大型零售商禁解雇未達工作目標倉庫員工

熱門新聞

她合照伸鹹豬手襲胸 迪士尼樂園演員變臉勒令「離開」

2021-09-27 21:56
凱特（左）與瑞杜卡努搭檔雙打。美聯社

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球

2021-09-24 07:38
母象和鱷魚激戰，最後母象用左腿把鱷魚踩死(左圖)，還確認鱷魚真的死亡後才跟象群一同離開沼澤。（取材自Instagram）

影／母象一腳踩死沼澤「鱷」霸 驚人畫面遊客全看傻

2021-09-25 02:38
男吃飯吃一半突然脫光光走向吧檯。(取材自reddit)

打賭脫衣？他吃飯吃一半 全裸走向吧檯聊天

2021-09-22 23:34
兩女一男在景點3P裸照外流。（取材自推特）

2女1男硬闖非開放公園 野外3P裸照外流 恐吃上牢飯

2021-09-27 00:20
56歲的布魯克雪德絲（右）帶著15歲小女兒葛莉兒一起到米蘭看時尚精品秀。取材自IG

漂亮寶貝有女接班？布魯克雪德絲15歲女兒宛如她年輕時

2021-09-26 18:34

超人氣

更多 >
麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美

麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美
葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查

葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查
政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出
他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天

他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天
四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限

四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限