亞馬遜推「智慧家用機器人」照料寵物、追蹤孩子難不倒

科技巨頭亞馬遜公司28日推出一款名為「Astro」的家用機器人，外型為一款附有輪子的螢幕，並可以與該公司的Alexa語音軟體配合使用。（取材自推特）

科技巨頭亞馬遜 公司（Amazon ）28日推出一款名為「Astro」的家用機器人，外型為一款附有輪子的螢幕，並可以與該公司的Alexa語音軟體配合使用。

彭博報導，首次出現關於該機器人的消息是在2018年、當時官方表示「正在開發中」，如今亞馬遜在28日的產品活動中展示該機器人。

聲控家用機器人Astro。（美聯社）

據報導，「Astro」的螢幕有一對圓圈以模仿眼睛，能夠以每秒一公尺的速度移動，嵌入式攝像頭能幫助機器人繪製環境地圖並進行導航，還內建潛望鏡（periscope），有助擴大視角。「Astro」可以在用戶不在時幫忙照料寵物、並藉視訊通話中來讓家長隨時追蹤孩子在家裡的狀況，此外，它還會自動巡邏並響應語音命令。

「Astro」將在今年稍晚先行給特邀買家選購、的售價為1000美元，之後將調整回1500美元。亞馬遜設備和服務主管林普（Dave Limp）表示「客戶不僅希望Alexa有輪子，我們賦予這款裝置獨特的角色，它所有事都自己來」。林普還表示「該機器人是亞馬遜計畫的一部分，使仍在開發中的設備未來能投入使用」。

聲控家用機器人Astro。（美聯社）

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來源：amazon