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iPhone14工程機曝光 剪掉劉海變「躺平驚嘆號」？

編譯中心／綜合報導
知名微博博主@i冰宇宙在微博秀出一款疑似是iPhone14工程機的照片。（取材自微博）
知名微博博主@i冰宇宙在微博秀出一款疑似是iPhone14工程機的照片。（取材自微博）

蘋果新機iPhone13系列手機開賣，一度引發搶購潮，但隨即出現在開賣第4日出現mini全機型降幅高達3%的「災情」；加上蘋果官方也證實，iPhone13部份機種產生bug，讓果粉紛紛轉聚焦在iPhone14。有微博博主搶先爆料iPhone14的工程機照片，全新造型恐怕又讓果粉陷入瘋狂。

知名微博博主@i冰宇宙在微博秀出一款疑似是iPhone14工程機的照片，之前被熱議的劉海已「完全剪去」，留下Face ID和前置鏡頭的不同形狀挖孔，看上去就像是「一個躺平的驚嘆號」，iPhone14並被媒體形容為是蘋果手機的「全新設計」，據稱未來在iPhone14推出後，mini機型將只保留3款，成為名副其實的末代手機。

許多果粉面對iPhone14的設計傳聞，不少網友秀出專業，表示螢幕挖孔設計是指網屏挖槽，目前挖孔屏技術似乎還未成熟；但在工業設計的考量下，不太可能會讓兩個孔道分家，因為這樣做毫無意義、顯示不了任何訊息，且在屏下的透光率達不到點陣光的要求。

多數網友認為這樣不是蘋果的風格，「蘋果不可能做這麼不協調的設計」，只盼將驚嘆號給連回來，不少果粉驚呼剛入手新劉海，「怎麼著也得用上四、五年啊」，不少人還給予負評：「長這樣，賣三千都不要」。有人敲碗盼蘋果除了將驚嘆號連回，也能將之前的Touch ID給變回來。

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