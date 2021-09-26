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iPhone 13傳災情 無法透過Apple Watch解鎖 重配對無效

中央社／台北26日電
Apple Watch Series 6。（圖：蘋果提供）
Apple Watch Series 6。（圖：蘋果提供）

有用戶使用iPhone 13系列新機時，發現無法透過Apple Watch" rel="154292">Apple Watch解鎖手機；根據網友引述蘋果支援客服的說法，蘋果認為可能是軟體相關問題，工程師已著手修復。

論壇Reddit有網友發文指出，使用iPhone 13 Pro搭配Apple Watch SE時，想啟用透過Apple Watch解鎖iPhone的功能，手機卻出現「無法與Apple Watch連線」的訊息，即使重新配對也沒辦法，且手機與Apple Watch都已升級到最新軟體。

其他網友表示，使用舊款iPhone升級到iOS 15，仍可以透過Apple Watch正常解鎖iPhone，但這項功能在iPhone 13系列上卻失效。

一名Reddit論壇網友使用iPhone 13 Pro Max與Apple Watch Series 6也發現無法解鎖，蘋果支援客服建議配對後再觀察24小時，讓Apple Watch持續與手機同步資料、下載需要回復的備份內容。

另一名網友引述蘋果支援客服的建議指出，蘋果官方已得知相關問題，可能是軟體導致，工程師已著手修復這項錯誤。

Apple Watch Apple iPhone

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