iPhone 13 Pro系列相機微距、夜間攝影效果 專業攝影師也驚嘆

施信峰表示，除了有足夠的放大倍率之外，畫質表現也超乎預期。圖／Anfernee Shih施信峰提供

iPhone 13系列正式上市，全新升級的相機硬體與軟體功能令眾多消費者躍躍欲試，尤其是iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max專業級三相機系統迎來史上幅度最大的改良，在A15仿生晶片 的加持下，全新超廣角、廣角與望遠相機能在更多不同拍攝環境下拍出令人驚豔的照片和影片，包括新超廣角相機可以輕鬆達成2公分微距攝影 ，並改善了低光源環境下的攝影性能，進光量最高可提昇2.2倍；新的運算攝影技術也提供了可輕鬆操作的「攝影風格」功能，拍出個人化的影像風格更快速容易。此外，現在Pro系列的所有相機皆提供了「夜間」模式，在光線不足的環境下可以更容易拍出低雜訊的照片。

而這次蘋果也邀請了3位專業攝影師來分享他們用iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max拍攝的作品，以及針對拍攝新功能的體驗心得感受。

微距攝影

新的超廣角相機具有比一般寬很多的ƒ/1.8光圈，以及新的自動對焦系統，大幅提升影像的亮度與銳利度。IPPA常勝軍Paddy趙培均表示，微距攝影讓iPhone使用者有更多元的拍攝題材，成像品質佳，細節相當銳利；擅長拍植物昆蟲等的生態攝影師Anfernee施信峰也表示相當驚喜，除了有足夠的放大倍率之外，畫質表現也超乎預期，讓iPhone攝影有更多的玩法。

智慧型HDR 4

更進化的HDR功能讓照片主體擁有更優秀的顏色、對比度和明度表現，使影像更加栩栩如生。Paddy表示，智慧型HDR 4處理曝光效果極佳，即使直接面向光源拍攝，也無損成像品質。

低光源攝影

iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max的全新廣角相機為低光源攝影帶來重大升級，更大光圈且擁有iPhone歷來最大的感光元件，能減少雜訊、加速快門，適應各種光源環境。攝影師宋修亞說：「低光源真的很厲害，很多照片有單眼相機的質感，不同場域的光線平衡也做得好棒。」

3倍光學變焦

iPhone 13 Pro系列的望遠相機也升級了77公釐的焦距，讓使用者能在拍攝人像或影片時，能更聚焦在拍攝主體。Paddy表示，77釐米的焦段更適合拍攝人物半身特寫以及更微小的細節，例如肌膚的紋理都能夠清晰的呈現。

攝影風格

「攝影風格」能透過預設或是自訂的拍攝偏好設定運用於各式場景與物體，有別於單純的濾鏡，而是智慧化地針對照片中各個部分進行適當調整，確保膚色等重要元素得以保留。Paddy也分享了各種風格的範例，表示以豐富對比模式為例，成像中的陰影較深，顏色更為豐富，可以使得整體畫面帶有強烈的對比，營造出戲劇性的視覺感受。