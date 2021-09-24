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微軟推8款Surface新品 2合1系列強勢登場

記者黃筱晴／即時報導
微軟發表一系列專為Windows 11打造的Surface新機及全新配件。圖／台灣微軟提供
微軟發表一系列專為Windows 11打造的Surface新機及全新配件。圖／台灣微軟提供

不讓蘋果系統專美於前，微軟近日也發表一系列專為Windows 11打造的Surface新機，進行了前所未有的大幅升級，包括專業創意工作者適用的Surface Laptop Studio，全新升級的二合一裝置Surface Pro 8、Surface Go 3、Surface Pro X，以及新一代雙螢幕手機Surface Duo 2。同時，也發表一系列全新Surface配件，包括書寫手感更細緻自然的Surface Slim Pen 2、採用回收塑膠製成以落實環保永續的Microsoft Ocean Plastic Mouse，以及讓身心障礙者使用裝置更為便利的Surface Adaptive Kit無障礙指引。

Surface Pro X經濟實惠的入門價格，讓使用者得以享有豐富功能及多元選擇...
Surface Pro X經濟實惠的入門價格，讓使用者得以享有豐富功能及多元選擇，最適合線上學習使用。圖／台灣微軟提供

Surface Laptop Studio專為開發人員、專業創意工作者、遊戲玩家及設計師所打造，採用極耐用的全新動態編織轉軸。可依照不同使用情境調整筆電、工作室，以及娛樂模式，還可搭配Surface Slim Pen 2及觸控板讓創意盡情發揮。而3款二合一裝置Surface Pro 8、Surface Go 3、Surface Pro X，則是將筆電與平板的使用優勢發揮到極致，同時擁有超強行動力。提供不同尺寸、規格的選擇，滿足行動工作者的工作、娛樂需求。

Surface Laptop Studio專為開發人員、專業創意工作者、遊戲玩家...
Surface Laptop Studio專為開發人員、專業創意工作者、遊戲玩家及設計師所打造，可無縫切換筆電、娛樂及工作模式。圖／台灣微軟提供

如果想要可以塞進口袋帶著走的行動工作裝置，擁有雙螢幕的Surface Duo 2也是另一種選擇，此次硬體規格較前代大升級，整合Microsoft 365及Microsoft Teams，也能應用於各種娛樂情境，並在雙螢幕上同時使用任2個Android應用程式，更高效率達成多工處理能力。

Surface Go 3兼具從平板電腦到筆記型電腦的多功能性，滿足工作、學習及娛...
Surface Go 3兼具從平板電腦到筆記型電腦的多功能性，滿足工作、學習及娛樂功能。圖／台灣微軟提供

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