蘋果iPhone 13實體開賣 官網訂單已排到10月取貨

蘋果iPhone 13系列新機開賣。(中央社)

蘋果 的iPhone 13系列手機 23日在實體店開賣，將測試新的攝影功能和電信商強推的優惠方案，能否吸引消費者接受這支僅微改款、被譏為「史上最弱升級」的智慧手機。

蘋果17日開始接受預訂，新產品——iPhone 13、13 mini、13 Pro和13 Pro Max——今天抵達門市，消費者可以拿到手。今年最大的改變包括螢幕上方「瀏海」變小、相機功能增加電影效果模式、電池續航力增加數小時，以處理器速度加快。

iPhone 13的外型沒有重大變化，可能讓部分消費者推遲到明年才換機。但蘋果享有助力，包括5G網路更普及可能吸引到消費者。美國電信商也因為激烈競爭，正大打折扣戰並提供優惠促銷。

Verizon、AT&T和T-Mobile等公司前幾年減少補貼，但現今提供的誘因，有些狀況下，顧客幾乎可以免費帶走一支官網售價999美元起跳的iPhone Pro，端視他們提供的舊換新手機機型，以及選擇何種資費方案。

目前已有跡象顯示，打折促銷也許很管用。雖然部分蘋果零售店的庫存仍有新機，可供周五上門的顧客現場購買，但線上商店的所有iPhone 13訂單已經排到10月取貨。