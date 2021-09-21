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郭明錤估iPhone指紋辨識後年回歸 2024年首推摺疊機

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司可能會在2023年推出搭載螢幕下指紋辨識器的新款iPhone，並且在2024年推出具備可折疊螢幕的iPhone。（路透）
蘋果公司可能會在2023年推出搭載螢幕下指紋辨識器的新款iPhone，並且在2024年推出具備可折疊螢幕的iPhone。（路透）

天風國際證券分析師郭明錤在20日發表的報告中表示，蘋果公司可能會在2023年推出搭載螢幕下指紋辨識器的新款iPhone，並且在2024年推出具備可摺疊螢幕的iPhone。

雖然蘋果最新款iPhone上周五才剛上市，但投資人和分析師已經在推測iPhone產品未來幾年的重大升級。郭明錤長期密切追蹤蘋果供應鏈，以精準預測蘋果硬體聞名。

CNBC網站引述郭明錤的報告報導，iPhone明年Pro高端機款的新設計，可能包含「Punch Hole」設計，也就是在螢幕面板上「打孔」嵌入前置相機鏡頭，而非像現在的「瀏海」缺口設計。郭明錤表示，這些手機可能配備4,800萬畫素的廣角鏡頭相機，代表影像更清晰。

郭明錤指出，蘋果還可能在明年推出新的平價機款，包括具有5G連網功能的iPhone SE。當前iPhone SE版本的零售價為399美元。郭明錤還說，蘋果也在開發一款具有6.7吋螢幕，但價格更親民的手機。蘋果當前具有6.7吋大尺寸螢幕的手機是iPhone 13 Pro Max，售價從1,099美元起。

郭明錤警告說，所有這些預測都取決於蘋果和供應商的開發過程，他先前曾預測其中一些裝置會更快推出。

郭明錤說：「我們預測2023年下半年推出的新iPhone將支援螢幕下指紋辨識。不過，屆時可摺疊設計可能會是高階智慧手機的最重要賣點，因此我們仍需要觀察螢幕下指紋辨識對2023年下半年新iPhone的出貨貢獻。」

郭明錤預期2022年iPhone出貨量將成長16%，其中以iPhone 13的銷量為主，2023年預期成長5%至7%。他說，iPhone 13的預購量反映需求比去年的 iPhone 12還高，而且售價較昂貴的新機款，即iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max的預購需求更高。

iPhone 蘋果 手機

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