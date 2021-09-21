iOS 15新增數位車鑰功能 通話延伸不限蘋果裝置

蘋果上線iOS 15。（路透）

蘋果 （App le）今天一口氣上線iOS 15、iPadOS 15以及watchOS 8等三大作業軟體，其中iOS 15和iPadOS 15強化通話功能、可延伸至蘋果以外裝置；iOS 15和watchOS 8新增數位汽車鑰匙功能，要讓果粉在iPhone手機、iPad平板和Apple Watch手錶感受最新使用體驗。

在iOS 15部分，蘋果強化FaceTime通話功能，通話可延伸至蘋果裝置外，Android或Windows裝置的使用者，也能從各自的網頁瀏覽器加入通話；iPhone、iPad和 Mac筆電使用者，只要建立一個FaceTime連結，並透過訊息、行事曆、郵件或第三方應用分享連結，就可開啟通話。

此外「語音隔離」是新的麥克風模式，運用機器學習技術排除背景噪音；「寬廣頻譜」模式將所有背景聲音都收錄到通話中；「人像」模式可將背景模糊，畫面對焦在使用者身上。語音隔離、寬廣頻譜和人像模式也能以第三方應用軟體App使用。

iOS 15也推出「專注模式」，可根據使用者當下想專注處理的事情過濾通知，這包括工作專注模式、個人專注模式和健身專注模式等，使用者可建立自訂專注模式或選擇系統提供的專注模式，運用裝置端智慧技術，建議允許發送通知給使用者的人和應用軟體。

此外iOS 15也升級「錢包」功能，新增住家、飯店、辦公室，甚至汽車鑰匙，支援超寬頻（UWB）的數位汽車鑰匙，使用者不必從口袋或包包拿出iPhone，可安全上鎖、解鎖、啟動指定車輛。

在iPadOS 15部分，蘋果強化更直覺的多工處理體驗、主畫面上全新的小工具配置、App資料庫、透過快速備忘錄記錄想法的更多方法，以及提供更自然流暢視訊通話的FaceTime更新；iPadOS 15的FaceTime通話也可延伸到Android和Windows裝置；此外iPadOS 15也新增「專注模式」。

在watchOS 8部分，蘋果強化新的自行車和健康與健身功能、以及更方便使用的「錢包」，還有重新設計的「家庭」應用軟體；Apple Watch也可自動同步任何設定於iOS、iPadOS或macOS上的「專注模式」。

watchOS 8不僅加入「太極」和「皮拉提斯」等兩種新的體能訓練類型，也為自行車騎士增添新功能，自行車體能訓練現在具有自動暫停和重新開始功能，指標就能和等紅燈之類的靜止時間對照，更精確地反映移動時間。

此外全新的聲音回饋將透過Apple Watch內建的揚聲器、AirPods或其他藍牙耳機，自動播報體能訓練里程碑與「活動記錄」圓圈狀態，幫助使用者在跑步或高強度間歇訓練的過程中保持專注。

watchOS 8也新增數位汽車鑰匙功能，支援超寬頻技術，Apple Watch使用者可從遠處解鎖汽車，並在駕駛座啟動；使用者也可以在「錢包」中新增住家和旅館鑰匙，以及公司識別證，並輕點Apple Watch解鎖。