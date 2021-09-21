果粉再忍1年 iPhone 14傳瀏海消失 迎全新鈦合金機身

蘋果秋季發表會上發表iPhone 13系列新機。（圖：蘋果提供）

iPhone 13日前開放預購，在果粉仍未拿到預購新機之際，iPhone 14相關規格消息早已提前曝光；相較於iPhone 13的小改款，傳聞iPhone 14升級會讓果粉相當有感，包括鏡頭不會突出機身、Face ID模組會隱藏在螢幕下、鈦合金機身等。

據傳言，iPhone 14為了隱藏過去突出的鏡頭模組，改採背面全平整的機體設計，因此iPhone 14厚度會較目前iPhone 13系列的7.65mm明顯提升；厚度增加後，預計可容納更大容量的電池，增加手機續航力，相對應的重量可能再增加。iPhone 14機身也將首度改採鈦合金框架，比起過去不鏽鋼機身更輕更堅固。

蘋果 的Face ID瀏海頭在iPhone 13總算縮小20%，減少Face ID模組占顯示面積會是蘋果來年努力的目標，傳言iPhone 14要將Face ID模組隱藏在鏡頭之下，需要人臉辨識時會浮上來。在疫情 期間為人詬病的Face ID，也將迎來新夥伴，電源鍵同時整合Touch ID與 最新的ipad mini 6設計一致。

目前螢幕下鏡頭技術早已被研製出來，小米、OPPO、三星等廠商也有推出相關產品，但將鏡頭安裝於螢幕下後，攝影成相效果受影響，導致前鏡頭拍攝效果不佳，蘋果為保全前鏡頭拍攝、視訊效果，iPhone 14仍選擇前鏡頭挖孔，這較為保守的設計。

許多更動聽起來相當美好，畢竟距離明年蘋果秋季發表會，時間還相當久，規格傳聞究竟真實性有多少，仍有相當多的不確定性。