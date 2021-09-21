我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股因恒大危機大跌 反應過度？非理性避險？

民航機駕駛員涉南加多起強姦案 DNA讓他現形落網

果粉再忍1年 iPhone 14傳瀏海消失 迎全新鈦合金機身

記者張剛瑋／綜合報導
蘋果秋季發表會上發表iPhone 13系列新機。（圖：蘋果提供）
蘋果秋季發表會上發表iPhone 13系列新機。（圖：蘋果提供）

iPhone 13日前開放預購，在果粉仍未拿到預購新機之際，iPhone 14相關規格消息早已提前曝光；相較於iPhone 13的小改款，傳聞iPhone 14升級會讓果粉相當有感，包括鏡頭不會突出機身、Face ID模組會隱藏在螢幕下、鈦合金機身等。

據傳言，iPhone 14為了隱藏過去突出的鏡頭模組，改採背面全平整的機體設計，因此iPhone 14厚度會較目前iPhone 13系列的7.65mm明顯提升；厚度增加後，預計可容納更大容量的電池，增加手機續航力，相對應的重量可能再增加。iPhone 14機身也將首度改採鈦合金框架，比起過去不鏽鋼機身更輕更堅固。

蘋果的Face ID瀏海頭在iPhone 13總算縮小20%，減少Face ID模組占顯示面積會是蘋果來年努力的目標，傳言iPhone 14要將Face ID模組隱藏在鏡頭之下，需要人臉辨識時會浮上來。在疫情期間為人詬病的Face ID，也將迎來新夥伴，電源鍵同時整合Touch ID與 最新的ipad mini 6設計一致。

目前螢幕下鏡頭技術早已被研製出來，小米、OPPO、三星等廠商也有推出相關產品，但將鏡頭安裝於螢幕下後，攝影成相效果受影響，導致前鏡頭拍攝效果不佳，蘋果為保全前鏡頭拍攝、視訊效果，iPhone 14仍選擇前鏡頭挖孔，這較為保守的設計。

許多更動聽起來相當美好，畢竟距離明年蘋果秋季發表會，時間還相當久，規格傳聞究竟真實性有多少，仍有相當多的不確定性。

iPhone 蘋果 疫情

上一則

上海人獨愛鮮肉月餅 排隊6小時也要吃 黃牛價飆5倍

下一則

9月21日星座運勢 處女鴻運當頭 天蠍易得助力

延伸閱讀

影／4步驟打開AirPods遠端監聽 戴耳機走遠能偷聽對話

影／4步驟打開AirPods遠端監聽 戴耳機走遠能偷聽對話
中國果粉瘋搶iPhone 13 富士康祭高薪急徵20萬人

中國果粉瘋搶iPhone 13 富士康祭高薪急徵20萬人
還沒選好買哪款？蘋果官方影片教你怎麼挑選iPhone 13

還沒選好買哪款？蘋果官方影片教你怎麼挑選iPhone 13
iPhone 13系列電池容量曝光 「這型號」增加18%超有感

iPhone 13系列電池容量曝光 「這型號」增加18%超有感

熱門新聞

一名女性不小心將按摩器開整晚。（示意圖／ingimage）

按摩棒不小心開整晚險燒屋 她羞曝：差點沒命了

2021-09-15 03:48
有些人不能亂惹，會出事。圖／摘自Pelexs

看起來好相處 但底線不能亂踩的3星座 牡羊金牛和摩羯

2021-09-16 14:10
日本一位網友的狗狗本來很高興地跟著主人出門，但一發現目的地是醫院後馬上眼神死。(取材自推特)

以為出門散步笑開懷 哈士奇到醫院才知上當眼神死

2021-09-17 22:47
Vera Wang穿上自己的設計露出一雙纖細長腿，超細肩小可愛配花苞短裙非常俏麗性感，曳地衣擺設計也很飄逸。(取材自Instagram)

72歲Vera Wang辣到不科學 細腿、短裙比超模性感

2021-09-14 03:57
空服員列出她和同事希望乘客在飛機上不要做的事情。(取材自Instagram)

「拜託別再戳了」空姐最討厭乘客做這些事

2021-09-13 01:27
好市多員工提到公司佛心退貨政策。(美聯社)

死聖誕樹、舊床單「通通全額退」員工諷好市多太好心

2021-09-16 22:54

超人氣

更多 >
美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關
紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍
均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸
被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地

被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地