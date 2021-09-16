iPhone 13無新意 網推蘋果這款神機：現在還在用

蘋果秋季發表會上發表iPhone 13系列新機。。（圖：蘋果提供）

蘋果秋季發表會推出iPhone 13系列新機，有iPhone 13 Mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max四種機型，其中iPhone 13 Mini 128GB版本最便宜22900元即可入手，不過網友確認為這代新機「了無新意」，連彭博也大澆冷水喊「史上最弱升級」，大批網友則推「6S才是歷屆神機」。

網友在PTT發文表示，看了今年的iPhone 13發表會，真的懷念起iPhone 6，尤其是重量才129g，還記得換6S的時候，重量變143g，差了14g，而這次i13重量變得更重了，而且i6很省電，6S功能增加很多，但卻超級耗電，這次13 pro 多了120hz，電池跟i13一樣大，那pro一定更耗電，對於沒玩遊戲的一般人來說「i6真的令人懷念」。

網友也紛紛直呼，「那時Android效能差，一堆人跳iOS ，現在則是風水輪流轉，iOS落後Android幾十條街，傻子才繼續留iOS」，不過大批人則認為「I6s才是神機，記憶體2G耶」、「一代神機 iPhone 6S」、「一代SE路過，6S真的是神機」、「6S才是最神的，後悔提早半年換6」、「6S用6年，超神機」、「6S到現在還在用」。

iPhone 13新機全系列支援5G，處理器皆為A15仿生晶片 ，較大的電池及更優異的晶片效能讓續航提升，iPhone 13 Mini、iPhone 13 Pro較前一代提升1.5小時；iPhone 13、iPhone 13 Pro Max則較前一代提升約2.5小時。