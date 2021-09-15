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iPhone 13被噓慘 庫克被罵啃老本 網懷念喬布斯推坑力

編譯中心／綜合報導
蘋果公司於14日召開秋季發表會。（美聯社）
蘋果公司於14日召開秋季發表會。（美聯社）

蘋果於14日發表iPhone 13系列，更高規的功能、更吸睛的新色都吸引網友熱烈討論。不過實際與去年發表的iPhone 12系列相比，今年除了硬體升級外，沒有特別讓人眼睛一亮的新功能，因此有不少網友再次懷念起蘋果創始人之一的喬布斯，更直指現任執行長庫克「在啃老本」。

發表會後，陸續有網友發文表示對iPhone 13系列的失望之情，批評近幾年蘋果發表會「已經完全失去創新」，總在做其他手機牌也做的出來的東西，「整天升級沒屁用的硬體、醜陋礙眼的瀏海」，怒問如果喬布斯還活著「是不是會宰了庫克」，更期待他能帶給iPhone更棒的功能。

網友也懷念那個喬布斯「隻手遮天」的時代，不僅讓世人見識到手機的便利性、開創手機趨勢，更把蘋果名號打得響亮。反觀如今庫克「依舊在啃食老本」，雖然銷量屢創新高，但客群其實早已固定了。

一番言論獲得不少人贊同，大酸「喬布斯死後就只能手機變大跟相機變好啦」、「刪耳機充電線很創新啊」、「庫仔有創新啊……賣充電手機不給人充電器你說讚不讚」、「除了M1 A1X晶片，其餘都沒競爭力」。有人更看好喬布斯的創新能力，「喬布斯還活著現在果粉都戴蘋果眼鏡、開AppleCar了」、「他還活著已經不做手機在玩別的東西了」、「喬布斯還在，現在蘋果主力就不會是iPhone了」。

但也有人為庫克叫屈，認為「智慧型手機天花板就這樣了吧」，並指出庫克的才能在商業經營上，「庫克至少賺到更多，喬布斯出的賣超爛」、「可是庫克讓蘋果發大財欸」、「現在蘋果市值可是老賈時代好幾倍」。

資深果粉們則指出為何喬布斯的發表會總是讓人心神激動，因為喬布斯在介紹新產品時就像粉絲在「推坑」，會興奮且迫不及待地告訴你這項新玩意有多「酷」，帶動果粉對新產品的期待；而庫克則是「展現團隊的合作力」，讓大家知道新產品經過多少團隊共同努力，可惜制式化的介紹難讓粉絲共情。

庫克 蘋果 智慧型手機

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