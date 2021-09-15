彭博專欄作家：iPhone 13 是蘋果史上「最弱升級」

彭博資訊評價iPhone 13是蘋果有史以來最弱升級。（歐新社）

彭博資訊科技專欄作家金泰（Tae Kim）撰文指出，對全球各地10億果粉來說，沒有任何產品的發布比蘋果 一年一度的智慧手機 新品發表會更令人期待，但今年例外。

蘋果周二推出小幅更新的4款iPhone 13，包括較快的處理器、較好的相機、較久的續航力，和較明亮的螢幕。但除了瀏海較小，外型設計和2020年的手機類似，起價也一樣。兩支Pro手機有更強大的攝影功能、更流暢的視覺體驗、最大儲存容量選擇加倍到1TB。

去年升級5G後，今年的新款iPhone可能略嫌亮點不足。用戶到底該不該升級？要看情況。對於拿iPhone 12的人來說，很可能不，因為iPhone 13欠缺「必須擁有」的新功能；但對於iPhone 11和更舊的iPhone來說，升級也許很值得，尤其當電信商提供具吸引力的舊換新優惠方案時。

花幾百美元就能感受到速度更快的5G網路，以及最新晶片帶來的卓越體驗，其實很不錯。社群媒體的內容創造者根本不會猶豫：他們需要最新的攝影和拍照功能，以保持競爭力。1TB容量選擇帶來的額外空間，則有助數位內容的儲存需求。

未來一年，iPhone 13的整體需求到底是好是壞，分析師看法不一。根據訪調，消費者比較不情願花大錢取得小幅度的功能更新，以及，他們使用現有手機的時間更長。上周Piper Sandler公布數據顯示，大家對蘋果下一代智慧手機興趣缺缺，在1000名受訪的美國民眾裡，僅6%計畫今年秋季或冬季購買iPhone 13，比2020年的10%大幅減少。他們手上的iPhone平均已使用2.6年，久於1年前的2.3年。

許多消費者相信，他們已經買到了最好的iPhone，這對於蘋果來說是個壞消息。這家科技巨擘可能必須推出比較小瀏海更出色的功能，才能說服用戶升級換機。