彭博專欄作家：iPhone 13 是蘋果史上「最弱升級」
彭博資訊科技專欄作家金泰（Tae Kim）撰文指出，對全球各地10億果粉來說，沒有任何產品的發布比蘋果一年一度的智慧手機新品發表會更令人期待，但今年例外。
蘋果周二推出小幅更新的4款iPhone 13，包括較快的處理器、較好的相機、較久的續航力，和較明亮的螢幕。但除了瀏海較小，外型設計和2020年的手機類似，起價也一樣。兩支Pro手機有更強大的攝影功能、更流暢的視覺體驗、最大儲存容量選擇加倍到1TB。
去年升級5G後，今年的新款iPhone可能略嫌亮點不足。用戶到底該不該升級？要看情況。對於拿iPhone 12的人來說，很可能不，因為iPhone 13欠缺「必須擁有」的新功能；但對於iPhone 11和更舊的iPhone來說，升級也許很值得，尤其當電信商提供具吸引力的舊換新優惠方案時。
花幾百美元就能感受到速度更快的5G網路，以及最新晶片帶來的卓越體驗，其實很不錯。社群媒體的內容創造者根本不會猶豫：他們需要最新的攝影和拍照功能，以保持競爭力。1TB容量選擇帶來的額外空間，則有助數位內容的儲存需求。
未來一年，iPhone 13的整體需求到底是好是壞，分析師看法不一。根據訪調，消費者比較不情願花大錢取得小幅度的功能更新，以及，他們使用現有手機的時間更長。上周Piper Sandler公布數據顯示，大家對蘋果下一代智慧手機興趣缺缺，在1000名受訪的美國民眾裡，僅6%計畫今年秋季或冬季購買iPhone 13，比2020年的10%大幅減少。他們手上的iPhone平均已使用2.6年，久於1年前的2.3年。
許多消費者相信，他們已經買到了最好的iPhone，這對於蘋果來說是個壞消息。這家科技巨擘可能必須推出比較小瀏海更出色的功能，才能說服用戶升級換機。
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