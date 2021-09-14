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要買哪一隻？iPhone 13系列4新機 瀏海變窄相機更強

記者黃筱晴／綜合報導
iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max這次提供了4款搶眼色彩，包括石墨色、金色、銀色和全新天峰藍色。（圖：蘋果提供）
iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max這次提供了4款搶眼色彩，包括石墨色、金色、銀色和全新天峰藍色。（圖：蘋果提供）

果不其然，蘋果秋季發表會中正式亮相了全新一代iPhone 13系列，大致延續iPhone 12系列的設計與定位，共推出4款新機種，包括3鏡頭的iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max，售價999元起；以及雙鏡頭的iPhone 13與iPhone 13 mini，售價699元起。4款新機皆配備強大的A15仿生晶片、瀏海縮20%且更明亮的超Retina XDR顯示器，以及更長的電池續航力。而眾所矚目的相機功能上，則是加入了微距拍攝、人人都能成為電影大師的「電影模式」，並可設定個人化「攝影風格」，甚至在前方的原深感測相機系統也加入後置相機裡所有最新功能。容量則是從128GB起跳，iPhone 13 Pro系列更提供1TB的超大儲存容量。

iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max。（圖：蘋果提供）
iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max。（圖：蘋果提供）

iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max全新升級的3相機系...
iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max全新升級的3相機系統，為喜愛攝影的使用者帶來眾多專業拍攝功能。（圖：蘋果提供）

iPhone 13 Pro系列搭載全新三鏡頭系統，包括更大光圈的超廣角相機帶來全新「微距攝影」功能，最近可拍攝2公分距離的物體，還可拍攝微距的慢動作以及縮時影片；而全新的77毫米長焦鏡頭，可3倍光學變焦，構圖選擇更多元，且這次3顆鏡頭都具有超實用的夜拍功能。而iPhone 13 Pro系列的超Retina XDR顯示器更具備ProMotion自動適應更新頻率技術，自動在每秒10到120次之間自動調整，甚至可以配合手指滑動速度自行調整更新率，在流暢與省電中取得平衡。

iPhone 13系列前方的原深感測相機系統也加入後置相機裡所有最新拍攝功能。（...
iPhone 13系列前方的原深感測相機系統也加入後置相機裡所有最新拍攝功能。（圖：蘋果提供）

iPhone 13和iPhone 13 mini維持6.1吋與5.4吋合手好拿的...
iPhone 13和iPhone 13 mini維持6.1吋與5.4吋合手好拿的精巧尺寸。（圖：蘋果提供）

而iPhone 13系列外觀最大的改變則是雙鏡頭配置變成了斜對角設計，全新廣角相機進光提升47%，並加入了原本在Pro系列才有的感光元件位移式光學影像穩定功能，拍得更亮、更穩。

加入了A15仿生晶片，即使是尺寸最小的iPhone 13 mini，同樣擁有強大...
加入了A15仿生晶片，即使是尺寸最小的iPhone 13 mini，同樣擁有強大的即時運算能力。（圖：蘋果提供）

智慧型HDR 4功能可為場景中的多個人物進行光線、對比、膚色的單獨調整。（圖：蘋...
智慧型HDR 4功能可為場景中的多個人物進行光線、對比、膚色的單獨調整。（圖：蘋果提供）

超廣角相機的新鏡頭設計，帶來全新「微距攝影」功能，最近可拍攝2公分距離的物體。（...
超廣角相機的新鏡頭設計，帶來全新「微距攝影」功能，最近可拍攝2公分距離的物體。（圖：蘋果提供）

佛心的是，新增的拍攝功能在4款新機上皆可使用，包括令許多用戶躍躍欲試的全新「電影級模式」，突破了以往iPhone拍攝影音的限制，在拍攝影片時可自動轉換對焦點，偵測主體進入、主體視線切換自動加入淺景深效果，亦可手動觸控切換，甚至可以在拍攝後重新編輯景深效果，打造有如專業電影拍攝的運鏡。對一般比較少錄製影音內容的使用者來說，「攝影風格」新功能也許更加實用，使用者可將預設風格或是個人偏好的「色調」與「色溫」設定套用在照片上，自訂喜愛的拍攝參數且不需每次重新調整。

iPhone 13和iPhone 13 mini有種漂亮的鋁金屬色，包括粉紅色、...
iPhone 13和iPhone 13 mini有種漂亮的鋁金屬色，包括粉紅色、藍色、星光色、午夜色和 (PRODUCT)RED。（圖：蘋果提供）

另外在總是帶動討論熱潮的外觀顏色上，iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max這次提供了4款搶眼色彩，包括石墨色、金色、銀色和全新天峰藍色；iPhone 13和iPhone 13 mini則有5種漂亮的鋁金屬色彩，包括粉紅色、藍色、星光色、午夜色和 (PRODUCT)RED，眾多新色齊發，是不是又陷入選擇困難了呢。

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