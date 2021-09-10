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蘋果在Epic反托辣斯官司受挫 股價跌逾2%

編譯簡國帆／綜合外電
蘋果在與Epic Games的反托辣斯訴訟中遭遇挫敗。路透
蘋果在與Epic Games的反托辣斯訴訟中遭遇挫敗。路透

美國一位聯邦法官下令，要求蘋果公司必須允許應用程式（App）開發者能引導消費者以外部支付方式，支付App內購買的費用，讓蘋果獲利豐厚的商業模式遭遇重大挫敗。

在蘋果與「要塞英雄」（Fortnite）遊戲開發商Epic Games的反托辣斯訴訟中，美國聯邦地方法官Yvonne Gonzalez Rogers給予Epic尋求的強制令，認為蘋果不能禁止開發者在自家App內以按鈕引導消費者採用外部支付選項，導致消費者只能使用蘋果的App內支付系統，從而使開發者必須被蘋果抽30%的佣金。

Yvonne Gonzalez Rogers也指出，蘋果也不能禁止App開發者利用消費者在註冊時的聯絡人資訊、與這位消費者溝通。她總結認為，蘋果阻止消費者取得更便宜價格的選項，是在從事傷害消費者的反競爭行為，

這項判決將衝擊蘋果App Store的獲利能力，也不啻是對這家全球市值最高的上市公司傳出警訊，且可能引發諸多後續訴訟。蘋果股價11日盤中重挫2.2%。

不過，Yvonne Gonzalez Rogers也要求Epic Games必須因為違約，賠償至少400萬美元給蘋果，判決內容也沒有Epic Games所尋求的那麼更進一步。Yvonne Gonzalez Rogers說，基於判決紀錄，該法院最後無法總結認為，蘋果是聯邦或州的反托辣斯法律定義下的壟斷者。

蘋果預料將提出上訴，這場官司可能會至少持續一年，並可能最終打到美國最高法院。

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