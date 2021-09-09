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iPhone 13外型沒新意？相機功能升級可能藏在這細節裡

記者黃筱晴／即時報導
正面聽筒位置變得更接近邊框，表示螢幕瀏海範圍可能會稍微縮小一些。記者黃筱晴／攝影
正面聽筒位置變得更接近邊框，表示螢幕瀏海範圍可能會稍微縮小一些。記者黃筱晴／攝影

蘋果稍早宣布將在美東時間9月14日下午1點於線上舉辦秋季發表會，但近期網路上各種關於iPhone 13新機的消息、規格，甚至價格已經傳得沸沸揚揚，連配件品牌們也都蓄勢待發準備迎接新一波換機潮。而坊間也再度出現了完整系列的打樣模型機，一起搶先來看看iPhone 13可能有哪些進化！

綜合外媒消息，今年iPhone 13基本上會延續去年iPhone 12一口氣推出4款機型的策略，同樣設計概念的外觀與機身尺寸大小，但鏡頭模組將可能有明顯升級。另外，正面聽筒位置更接近邊框，因此許多人在意的螢幕瀏海範圍也有望可以縮小一些。

iPhone 13 Pro Ｍax應會維持3鏡頭再加上Lidar鏡頭的規格，但鏡...
iPhone 13 Pro Ｍax應會維持3鏡頭再加上Lidar鏡頭的規格，但鏡頭模組應該會比iPhone 12 Pro Max還要稍微大一些。記者黃筱晴／攝影

乍看之下，iPhone 13模型機的方形外觀幾乎與去年iPhone 12推出的4種機型相同，所以雖然瀏海可能縮小，但螢幕尺寸應該不會有太大變化，依舊是5.4吋的iPhone 13 mini、6.1吋的iPhone 13、同樣是6.1吋的iPhone 13 Pro，以及6.7吋的iPhone 13 Pro Max。2款iPhone 13維持雙鏡頭規格，最明顯的變化就是鏡頭排列方式從直排變成斜對角；而iPhone 13 Pro系列則是維持3鏡頭再加上Lidar鏡頭的規格。不過，仔細看4款模型機的鏡頭模組都比iPhone 12系列還要稍微大一些，在Pro系列上的差異又更明顯，也讓大家也可以更期待今年的新機在拍攝功能上可能會有更大幅度的進化。

依照iPhone 13模型機的設計，今年應會延續去年iPhone 12一口氣推出...
依照iPhone 13模型機的設計，今年應會延續去年iPhone 12一口氣推出4款機型的策略。記者黃筱晴／攝影
iPhone 13系列應會維持雙鏡頭規格，最明顯的變化就是鏡頭排列方式從直排變成...
iPhone 13系列應會維持雙鏡頭規格，最明顯的變化就是鏡頭排列方式從直排變成斜對角。記者黃筱晴／攝影

而在其他關於硬體的爆料方面，iPhone 13系列除了會搭載新一代處理器，在容量、續航力、螢幕更新率上據說也都會有更升級的規格出現。至於顏色方面，網路上各種傳言眾說紛紜，對於今年會推出哪個主打新色幾乎沒有定論，對照稍早釋出的邀請函畫面，唯一對得上的大概是應該會繼續維持「霧面」質感。不管如何，再過一周答案就會正式揭曉。

有點有趣的是，iPhone 13系列的音量鍵、靜音鍵、卡閘，以及電源鍵的位置與i...
有點有趣的是，iPhone 13系列的音量鍵、靜音鍵、卡閘，以及電源鍵的位置與iPhone 12系列相比都有明顯的更動。記者黃筱晴／攝影

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