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蘋果14日要發表什麼新品？這些夢幻升級讓果粉超期待

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司7日寄出媒體邀請函，宣布14日舉行發表會。（取材自蘋果官網）
蘋果公司7日寄出媒體邀請函，宣布14日舉行發表會。（取材自蘋果官網）

蘋果公司已經證實將在美西時間9月14日上午10時（美東時間14日下午1時）舉行秋季新品發表會，以下是市場推測這回將亮相的新產品品項：

四款新iPhone（暫稱iPhone 13系列）

蘋果將依慣例發表2021年新款手機，預期包括iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max，預料和去年iPhone 12有相同尺寸，包括5.4吋、6.1吋和6.7吋。

iPhone 13系列可望出現各種功能升級，鏡頭的升級可能包含提供錄影版的人像模式，支援更高品質的ProRes錄影解析度和更先進的濾鏡系統。

新手機的螢幕可能採用隨顯螢幕（AOD），即可以在手機待機狀態時顯示有限的資訊，同時採用120Hz螢幕更新率。此外，手機將採用更快的A15處理器、「瀏海」更小、並從Lightning接頭改為USB-C，以及更大的電池。

新款Apple Watch （Apple Watch Series 7）

Apple Watch Series 7將是從2018年第4代蘋果手表推出後首次重新設計，新款會有更平滑的邊緣和螢幕，螢幕尺寸也會加大，表殼將擴大至41公釐和45公釐，高於現在的40公釐和44公釐。

新手表螢幕將從1.78吋擴大到1.9吋左右，將採用更快的處理器和更新的無線技術，還可能有傳聞中的血糖監測。不過，市場傳出目前新款Apple Watch面臨生產障礙，可能導致供應短缺。

新款iPad（第九代iPad、iPad mini 6）

蘋果也可能推出第九代iPad，不一定是全面的設計改革，但可能有更好的規格。

彭博資訊指出，蘋果正計畫今秋推出兩款新iPad。一款是升級針對學生的基本款iPad，採用更快的處理器和更薄的設計。

另一款是自2012年iPad mini首次亮相以來最大的一次改造，市場推測這款iPad mini 6配備更大螢幕和更薄邊框，同時保留電源按鍵上的Touch ID功能。

新款筆電MacBook Pro

蘋果可能推出14吋和16吋MacBook Pro，主打自家的M1X晶片，也將是自2016年以來首次對MacBook Pro進行重新設計。新機型邊緣更平滑，移除鍵盤上觸控列，還將提供MagSafe磁吸充電，還有Mini-LED背光和升級的鏡頭。

新款AirPods

新款AirPods可能有類似AirPods Pro風格的設計，但沒有消除噪音等更昂貴的功能。蘋果自2019年初以來沒有更新過入門級耳機，但去年12月發布了AirPods Max頭戴式耳機。

iPhone 蘋果 手機

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