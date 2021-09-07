我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黑色勞工節確診多4倍、死亡近2倍 宛如重演去年慘況

颶風淹馬友友親姊家 珍貴樂器、父親手稿泡水全毀了

與iPhone13同時發布 Apple Watch Series 7限量發售？

編譯中心／綜合報導
預料Apple Watch 7的表面會比原Apple Watch系列再來得大一些。（截自蘋果官網）
預料Apple Watch 7的表面會比原Apple Watch系列再來得大一些。（截自蘋果官網）

iPhone13即將在下周9月14日發表，據傳在各項功能上新增或大升級的Apple Watch" rel="154292">Apple Watch Series 7也將同步發布，但由於面臨生產問題，屆時可能發布數量有限，將採限量發售的方式推出新一波智能手表。

彭博社記者古德曼(Mark Gurman)稱：「Apple Watch 7會儘量發布，但將再晚點才正式上市」。來勢洶洶的iPhone 13新機潮，未演先轟動，包括各式型號、價格、功能，在坊間均已有不少爆料；唯獨有偶，在各項功能大升級或新增的Apple Watch 7，也將同步推出；但彭博報導，由於新的顯示器有生產問題，蘋果可能推遲發布Apple Watch 7，直到生產問題得到解決，或繼續發布公告但採限量發售，或者採先發布一種新尺寸螢幕的型號，另一尺寸螢幕的Apple Watch 7稍晚再發布的方式進行。

根據彭博報導，Apple Watch Series 7 在外觀上與之前的Apple Watch有明顯的區別，表面預計會再稍微大一點，可能會有1.9 吋的螢幕選項，目前Apple Watch最大的螢幕尺寸為1.78吋，厚度也會再加厚，預計會有41毫米和45毫米表殼尺寸兩種選擇。

圖為Apple Watch目前各種系列的外觀。（截自蘋果官網）
圖為Apple Watch目前各種系列的外觀。（截自蘋果官網）

Apple Watch Apple iPhone

上一則

影／蜘蛛退散一招見效 她曝噴上「簡單液體」就搞定

延伸閱讀

蘋果持續布局Apple Car 傳挖角賓士工程師、買試車場

蘋果持續布局Apple Car 傳挖角賓士工程師、買試車場
傳iPhone 13相機螢幕大進化 瀏海有望縮小

傳iPhone 13相機螢幕大進化 瀏海有望縮小
首批蘋果手機電子駕照、身分證 喬州行得通

首批蘋果手機電子駕照、身分證 喬州行得通
繞了一圈還是找Hyundai？蘋果計畫2024年推出Apple Car

繞了一圈還是找Hyundai？蘋果計畫2024年推出Apple Car

熱門新聞

一位網友在網路上貼文分享，自己最近換了手機後，就把舊手機iPhone 6S當玩遊戲的備用機，但卻在某天後突然變得異常耗電。（示意圖／取材自ingimage）

iPhone變超耗電 她驚見「這功能」沒關 默默運行1年多

2021-09-05 22:27
一名房東好不容易趕走長達一年沒繳房租的房客，殊不知房客除了沒感到愧疚，還留下逾8000個啤酒罐和許多糞便，讓清潔人員打騷時「吐了20次」。（取材自pixabay）

房客留1句話退租 門一開被「8000啤酒罐+糞便山」淹沒

2021-09-02 01:52
愈小的飛機，受重量變化的影響越大，乘客更不能自行更換座位。（示意圖／取材自ingimage）

在飛機上換座位超危險？資深機長曝「致命」原因

2021-08-30 01:46
有大量野生水豚出現在阿根廷布宜諾斯艾利斯州的高級住宅區。(路透)

富豪崩潰 上百隻水豚入侵高級住宅區 狂吃草、騷擾寵物

2021-09-03 00:38
八卦雜誌指美國前第一夫人米雪兒（左）對英國薩塞克斯公爵夫人梅根（右）反感，彼此爆發衝突。（圖：摘自Life & Style）

梅根踢到大鐵板 米雪兒歐巴馬不信賴她 踢出好友圈？

2021-09-04 20:54
克勞蒂亞雪佛曾經在受訪時表示，自己不追求看起來年輕，因為她對於邁入50世代感到「前所未有的安心和快樂」。圖／摘自IG

「真人芭比」51歲了 超模克勞蒂亞靠4招維持凍齡美貌

2021-08-31 16:40

超人氣

更多 >
布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」

布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」
迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場
中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂

中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂
中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安

中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安
維生素B12攝取不足 失智風險恐提高

維生素B12攝取不足 失智風險恐提高