法院拒絕AI機器專利申請 資格僅「留給人類」

美國一名聯邦地區法院法官裁決，人工智慧（AI）不能因其創作而獲得專利權，這樣的權利「只保留給人類」。圖為示意圖。(Pexels)

美國 一名法官裁決，人工智慧 （AI ）不能因其創作而獲得專利權，這樣的權利「只保留給人類」。不過，先前澳洲與南非法院都裁定，AI系統也可以擁有專利權。

美國專利局（US patent office）先前拒絕一個稱為DABUS的「創作力機器」專利申請，這項決定隨後獲得聯邦地區法院法官布林克馬（Leonie Brinkema）的支持。

布林克馬2日在裁決書中說，法律僅允許「個人」擁有專利，人類才屬於「個人」，機器不算。

布林克馬表示，「對於AI機器在專利法下是否有資格成為創作者，明確的答案就是『不行』」。他認為，由於科技發展日新月異，未來AI細緻複雜的程度可能可以媲美公認的發明人資格，但「這樣的時刻尚未到來。一旦時機來臨，將由國會決定如何擴大專利法的適用範圍。」

法院文件顯示，塞勒（Stephen Thaler）於2019年代表他的機器人DABUS申請專利，不過美國專利局官員認定申請者資格不符，因為AI並非人類。

塞勒回應法新社（AFP）詢問時表示，他申請的專利項目「是AI發明的，不是我，所以把我列為發明人並不準確」。

塞勒的律師艾波特（Ryan Abbott）是「人工智慧發明人計畫」（Artificial Inventor Project）的負責人，他表示將對裁決提出上訴。

艾波特說：「我們相信把AI列為發明者，與美國專利法的定義和目的一致。這項判決可能導致AI生產的發明無法受到保護，且與澳洲聯邦法院近日的裁決大相逕庭。」

根據網路上公布的判決文件，澳洲法官7月時在一場依據該國「專利法」為DABUS爭取專利權的法律戰中，選擇支持塞勒。

該名法官在判決書中寫道：「在我看來，根據法律規定，發明者可以是人工智慧系統或裝置。這與專利法規定一致，也符合推動創新的精神。」

艾波特指出，人工智慧發明人計畫已在南非為DABUS取得專利，開全球首例。