蘋果Apple Watch 7進化 錶盤變豐富 手腕上有更多資訊

蘋果下一代Apple Watch打算在消費者手腕上塞入更多資訊。(中央社)

蘋果 的下一代智慧手表將在一個關鍵處挑戰極限：一次把更多資訊展現在消費者手腕上！

最快本月發表的新款蘋果手表將加大螢幕，兩款表殻的重直長度將從現在的40和44公釐，加長到41和45公釐。所以，較大版本的螢幕對角線長約1.9吋，大於Apple Watch" rel="154292">Apple Watch 6的1.78吋。

較大版本的像素是396x484，相較下，比它想取代的版本像素368x448多出16%。新款因此能夠顯示更多的「複雜功能」（complication），這是業界對顯示在表盤上的天氣、鬧鐘和股價等等功能的說法。較小版本也會有類似的躍進，但不論哪一款，螢幕邊框都比較薄。

蘋果為了新的螢幕尺寸，開發出系列新表盤：

•一種暱稱為Modular Max的表盤，能數位顯示時間，外加一個小型複雜功能（顯示例如周一、戶外氣溫或應用程式捷徑等訊息），大型複雜功能則疊放顯示。市面上現在的Infograph Modular表盤只能顯示一個大型的複雜功能。 •暱稱Continuum的表盤會根據時間變化和當下時間而有所改變。 •世界時鐘表盤能讓用戶同時看到24個時區。外圈是時區，內圈則是各地時間。用戶也能選擇以數位或指針顯示時間，這類似於百達翡麗、百年靈和江詩丹頓推廣流行的表盤。 •蘋果也正為愛馬仕和耐吉品牌的Apple Watch開發新表盤。愛馬仕版本的數字每小時都會變，新耐吉表盤的數字則會依個人動作移動。

這是蘋果有史以來第二度加大Apple Watch的螢幕尺寸，上次是2018年推出Apple Watch 4時。但蘋果不是唯一一家擁抱近2吋螢幕的廠商，Oppo去年也在同名裝置上用了1.9吋的顯示螢幕。

Apple Watch 7還有其他地方升級，像是處理器更快、外包裝盒重新設計、新螢幕用新的貼合工藝，讓顯示面板更靠近玻璃蓋板。

蘋果也計劃2022年的Apple Watch要有更廣泛的改變和新的健康應用。該公司的目標是發布適合極限運動用戶的新款低階Apple Watch SE，並更新旗艦機種，最快明年增加體溫感測。根據知情人士，未來還會再加入非侵入性的血糖和血壓監測功能。