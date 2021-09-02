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讓Spotify坐立難安 YouTube音樂服務訂戶突破5千萬人

編譯黃淑玲／綜合外電
YouTube付費音樂串流服務（YouTube Music），8月訂戶突破5000萬人。 (路透)
YouTube付費音樂串流服務（YouTube Music），8月訂戶突破5000萬人。 (路透)

YouTube付費音樂串流服務（YouTube Music）的訂戶8月累積達到5000萬戶，在這個競爭異常激烈，有著亞馬遜蘋果和Spotify強敵環伺的市場，立下里程碑。YouTube是Google旗下事業。

YouTube比別人慢起步，2018年才推出音樂串流服務。兩位消息人士告訴金融時報，8月付費用戶達到5,000萬人。金融時報說，去年10月，YouTube音樂服務訂戶剛突破3,000萬人，現在就邁進5,000萬大關，顯示這項服務的需要成長快速。走過跌跌撞撞的嘗試錯誤期，YouTube如今在音樂串流市場是Spotify的真對手了。

諮詢公司Midia Research分析師Mark Mulligan說，YouTube Music屬於Z世代，如同5年前Spotify屬於千禧世代。「Google的YouTube Music是音樂服務訂戶市場的突出故事。在新興市場和年輕聽眾之間得到共鳴。」

Spotify根據公司今年第2季的財報，訂戶有1.65億人。Midia估計蘋果和亞馬遜的音樂服務訂戶，在今年第1季末，應該分別有7,800萬人和6,300萬人。Spotify 2006年出道，蘋果和亞馬遜的音樂服務則是分別在2015年和2016年推出。

YouTube 亞馬遜 蘋果

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