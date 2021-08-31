蘋果Apple Watch 7設計太複雜 傳生產延誤

蘋果即將發布的新款智慧手表Apple Watch 7傳出生產延誤。圖為該公司去年發表的Apple Watch 6。（美聯社）

蘋果 公司（Apple ）即將發布的新款智慧手表Apple Watch 7傳出生產延誤，主因是設計複雜。蘋果原本計畫未來幾周讓這款手表將與最新款iPhone一起亮相，現在碰上問題可能影響發布會後的出貨計畫。

彭博資訊報導，新一代Apple Watch預計會有更大的螢幕、更快的處理器，但升級為製造帶來挑戰，可能導致供應受限或發貨延遲。

知情人士說，蘋果採用不同的貼合工藝，讓螢幕更靠近面板，顯示層可能在生產上出現一些問題。

根據日經新聞，Apple Watch 7製造商上周開始小規模試產，新款Apple Watch的設計和前幾代大不相同，但疫情期間，蘋果很難與廠商來回驗證新規格，所以試產開始才發現問題，廠商組裝電子模塊、組件和螢幕時遭遇嚴峻挑戰，沒能達到令人滿意的生產指標。

多位知情人士說，蘋果與供應商試圖在量產前解決問題並進一步驗證設計，新Apple Watch的生產暫時喊停。

他們表示，Apple Watch 7將配備新功能，例如血壓測量，這意味要大小差不多的機身裡要安裝更多組件，而且仍需滿足防水要求，增加工程和生產挑戰。

Apple Watch並非首次在出廠時遇到問題。第一版Apple Watch也曾因為生產難題，在2015年被推遲。但蘋果還沒公布Apple Watch 7的發布日期，可以選擇晚些推出或減少出貨量。

蘋果公司未置評。

彭博先前報導，今年的Apple Watch 7會有41和45公釐兩種表殼尺寸，大於以前的40和44公釐。這將是蘋果繼3年前的Apple Watch 4之後，第二次加大螢幕尺寸，料將因此提供多個新錶面。

蘋果指望新產品線能擴大智慧手表的吸引力，繼續推動這個成長最快速的產品類別之一。蘋果上年度營收超過11%來自穿戴設備、家居產品和配件，比率高於2015年的大約4%。

蘋果股價周二下跌0.84%到151.83美元。