南韓首開先例 將立法終結蘋果和Google在App抽成優勢

南韓預計30日通過一項法案，旨在終結蘋果（Apple）和Google在行動平台支付的主導權。（美聯社）

南韓 即將通過一項法案，旨在終結蘋果（App le）和Google 在行動平台支付上的主導權，為這兩大平台旗下獲利豐厚的應用程式（App）商店的經營方式立下急進管制的先例。

南韓政府正採取直接行動，終結蘋果和Google在行動平台的主導權。南韓執政黨的國會議員在當地時間30日預計挾人數優勢通過「電信事業法」，要求行動平台給予消費者自由選擇App支付供應商的選項，為「要塞英雄」（Fortnite）遊戲開發商Epic Games這類公司敞開大門，方便他們直接跟消費者交易，不須再被行動平台收取相關費用。

蘋果和Google正主宰全球的智慧手機作業系統，不過美國監管機構也正採取一連串法律行動，制止這兩大科技巨頭形同守門人的管制，並遏止他們在App市場規定條款的權力。蘋果和Google一般對透過自家App商店的消費收取30%傭金，並拒絕開放第三方替代支付方式，認為這能保護消費者不受詐騙和隱私不受侵犯。

Epic已在不同的司法管轄管道控告蘋果和Google的作業系統，指控他們收取不公平的費用。

科技顧問機構Omdia分析師、專攻數位消費平台的艾斯科菲特說：「這預告其他地方可能採取類似的行動。北美和歐洲的監管機構、決策官員及訴訟律師，正仔細研究App商店的收費規定。具有壓倒性的政治情緒，已對科技巨頭握有的龐大權力產生敵意。」

Google預計10月在南韓引進30%抽成費機制，但南韓立法機構搶先採取行動，扭轉多年來對Google的豁免規定。Google去年宣布，將把非遊戲類的App強制納入支付系統，一般認為這是促使南韓推出新規的導火線，該法案又稱為反Google法案。

Google形容南韓這個立法過程過於倉卒，蘋果則說，這些規定將破壞家長管控、隱私及信任。目前不清楚白宮對此會如何回應，美國現正努力遏止科技公司日益擴大的影響力。