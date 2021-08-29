分析師：iPhone 13支援低軌道衛星通訊 沒4G也能打電話

iPhone 12手機系列。取材自蘋果官網

根據知名蘋果 供應鏈分析師的報告，蘋果下一代手機iPhone 13將包含衛星通訊連結功能，可讓使用者在沒有蜂巢式網路覆蓋的地區撥打電話和發送簡訊。

MacRumors見到天風國際證券分析師郭明錤的報告，內容顯示郭明錤指出，蘋果即將推出的新機將包含可讓手機利用低軌道衛星的硬體，以便在欠缺4G或5G訊號覆蓋的地區維持通訊。iPhone 13預期搭載高通X60基頻晶片 ，這種晶片支援衛星通訊。

此前，特斯拉創辦人馬斯克的太空探索公司SpaceX因發射Starlink（星鏈）衛星而受到關注，這些衛星預期將為全世界幾乎每一個角落提供寬頻服務。不過，SpaceX並非是唯一希望讓眾多衛星在低軌道上運作的公司。

郭明錤指出，從技術和服務涵蓋方面來看，低軌道衛星通訊服務業者Globalstar是「最可能與蘋果合作」的公司。

Globalstar多年來已在低軌道營運數十顆用於語音服務的衛星。

新款iPhone預期9月亮相，據傳有更小的「瀏海」設計、更厚的相機突起物，以及一系列新顏色選項，例如泡泡糖粉紅色、消光黑（霧黑）和日落金色。

蘋果並未立即回覆置評請求。