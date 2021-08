iPhone 13？12S？蘋果包裝貼紙流出 在中國組裝生產

網路流傳疑似即將發表的iPhone 13包裝貼紙。(取材自微博)

早在年初就盛傳今年新iPhone 可能不叫做iPhone 13,更可能的名字會是iPhone 12S。不過近日網路上流傳一張iPhone包裝貼紙照片,似乎證實已經定名「iPhone 13」,並且是在中國 組裝完成。

一名微博 用戶科技Yu貼出一張照片,看起來疑似是iPhone 13的包裝貼紙,上方還印有「Designed by Apple in California」以及「Assembled in China」字樣,推測預計9月發表的新iPhone就會是iPhone 13,而非iPhone 12S或 iPhone (2021)。

事實上在去年iPhone 12系列發表前,推特上也流出正確iPhone 12系列型號的貼紙,更標註了螢幕尺寸。

先前盛傳歐美人士對於數字13相當忌諱,因此可能採用12S來命名新iPhone。也有相關人士認為今年新機種變動幅度可能不大,因此循過往5S、6S的經驗,將新iPhone命名為iPhone 12S,為的就是避開13這數字。亦有調查指出多達38%民眾認為應該叫做iPhone‌(2021)。

統整現有傳聞,今年新款iPhone預計在9月14日發表,17日開始預購。將會有iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max四種型號,螢幕尺寸維持前代的5.4/6.1/6.7吋三種。其中最頂級iPhone售價可能飆破6.5萬,刷新最貴iPhone紀錄。