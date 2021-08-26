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「飛機內起火」Note 7後三星手機再傳燃燒 官方回應了

 記者張剛瑋／綜合報導
三星手機燃燒造成阿拉斯加航空班機 751航班乘客緊急疏散。（取材自推特／@NewsWithKevin）
三星手機燃燒造成阿拉斯加航空班機 751航班乘客緊急疏散。（取材自推特／@NewsWithKevin）

先前Note 7爆炸事件鬧得轟轟烈烈，重創三星品牌形象，近期三星手機再度傳出起火燃燒事件，美國一名乘客的手機突然在飛機內起火，迫使機組人員及乘客緊急從飛機上撤離。三星回應，將調查該起事件，慎重決定是否回收該型號產品。

➤➤➤阿拉斯加航空班機飛抵西雅圖 乘客手機起火緊急疏散

西雅圖時報報導，一架阿拉斯加航空班機於西雅圖著陸後，乘客的手機突然開始燃燒。機組人員緊急使用滅火器和電池密封包滅火，不過手機燃燒後仍產生大量濃煙機艙，迫使機組員利用疏散滑梯緊急將乘客從機艙撤離。手機起火燃燒後，無法從殘骸辨認型號，機主後續向警方供稱起火手機型號是Galaxy A21。

Galaxy A21發表於2020年，搭配4000mAh電池，這次是首次傳出起火爆炸的事件。三星方回應，安全是我們最在乎的事，我們將通盤調查此次案件，並決定是否召回該款手機。

回顧五年前，三星2016推出的Galaxy Note 7也曾經爆發一連串手機爆炸事件，全球共發生35件起火爆炸案例，甚至導致航空業者將此列為危禁品，禁止乘客攜帶該款手機上機。三星隨後宣布全面停售Note 7，重創三星當年業績，並召回全球各地250萬台手機。

手機 三星 西雅圖

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