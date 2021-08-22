iPhone 13沒螢幕Touch ID 未來與Face ID配置不同機型

分析師認為蘋果新一代iPhone不會有螢幕指紋解鎖技術。圖為iPhone 5S Touch ID。（路透）

根據科技媒體Apple Insider，雖然蘋果 公司（Apple）正測試螢幕指紋解鎖技術（Touch ID），但iPhone 13很可能來不及配備。

iPhone重新導入Touch ID的說法已經流傳了一段時間。今年1月先出現新一代iPhone正測試螢幕Touch ID的報導，但到3月，有分析師指出，蘋果不會在下一次發布會為iPhone添加Touch ID功能，供應鏈的調查表明還沒有確切的採用時間表。

僅管iPad Air在內的產品已經移置了感測器，但生物辨識機制還沒有回到 iPhone，至少2021年不會。

彭博資訊蘋果產品爆料記者葛曼（Mark Gurman）也支持「今年不會成功」的說法。他並相信，Touch ID不是唯一能嵌入螢幕的技術，他說蘋果的「長期目標」是以類似方式進行臉部辨識（Face ID）。

至於Face ID和Touch ID的配置，有兩種可能的方案：第一種是高階Pro機型配備螢幕Face ID，其他機型繼續保留「瀏海」的設計；第二種則是高價機型配備螢幕Face ID，價值型裝置則採用螢幕Touch ID。