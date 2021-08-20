iPhone 13 Pro「8大配色」曝光？4色被嫌：廉價又山寨

外傳蘋果有機會在9月14日像去年一樣舉行線上發表會，公布最新的iPhone 13系列。（取材自推特）

外傳美國蘋果公司（Apple inc.）有機會在9月14日像去年一樣舉行線上發表會，公布最新的iPhone 13系列。傳出除了縮小瀏海，還將搭載A15仿生處理器及配置120Hz螢幕更新率，此外近期更流出iPhone 13 Pro的渲染圖，目前共有8款配色，但其中4款新色卻獲得天秤兩端的評價。

根據「蘋果匯」報導，日前流出iPhone 13 Pro的渲染圖，除了基本款的黑白兩色外，曾出現過的日落金、玫瑰金也將復刻。另外將新增粉色、綠色、紫色及紅色，總共將有8款顏色供消費者挑選。

iPhone 13 Pro的新色曝光後隨即引起討論，有中國網友表示「騷粉我先訂10台」、「這也太好看了吧」、「紫或者粉」、「假得要死」、「一股濃濃的鄉村風」、「不重要，都是要裝手機 殼的」。

消息被分享到PTT後也讓台灣網友熱議，「我OK，你先買」、「不就6s那四色…iPhone 12造型復刻，現在iPhone 13玩顏色復刻」、「怎麼覺得新色有點噁心」、「4種新色都有點噁，太浮誇了吧」、「顏色好像廉價山寨手機」、「顏色飽和到很噁，有確定是這幾個顏色喔」。