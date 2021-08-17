Google推5G手機最便宜款式 螢幕更大、待機更久

Google發表可支援第五代行動通訊（5G）的入門款智慧手機，標榜大螢幕、防水和電池續航力升級。（影片截圖）

Google 發表可支援第五代行動通訊（5G ）的入門款智慧手機 ，標榜大螢幕、防水和電池續航力升級，試圖吸引預算有限的消費者，力拚擴大市占。

這款陽春版5G手機Pixel 5a要價449美元，比去年推出的Pixel 4a 5G便宜50美元，功能更新比較有限，對5G功能的標準支援稍微降級，以更經濟實惠的方式提供旗艦機Pixel 5的主要功能。

Pixel 5a比照先前的高價位5G手機，採用雙鏡頭相機、設備安全晶片及高通處理器。Pixel 5a預計下周四（26日）在美國和日本直接販售，也會透過軟銀旗下的通路販售。

Google之前預告今年稍晚推出Pixel 6和Pixel 5a，預料成為智慧手機市場的最新推動力。儘管安卓（Android）作業系統在行動裝置軟體占有主導地位，包括三星電子、小米和其他製造商都使用該系統，但Google手機市占率依然偏低。

Pixel 5a螢幕為6.3吋，比Pixel 4a的6.2吋略大，根據Google，這款手機的電池續航力經升級後可維持48小時。這款手機不支援mmWave 5G功能，這是美國威瑞森電信照類業者提倡、較快速的網路標準。