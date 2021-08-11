支援防水 三星最新旗艦摺疊手機Z Fold3、Z Flip3亮相

三星發表新一代摺疊旗艦機Samsung Galaxy Z Fold3 5G（圖右）、Samsung Galaxy Z Flip3 5G。記者王聰賢／攝影

三星 最新款摺疊手機 亮相，包括大螢幕的Samsung Galaxy Z Fold3 5G 、時尚有型的Samsung Galaxy Z Flip3 5G，兩款新機都通過IPX8防水等級認證，為全球首款防水摺疊智慧手機，預計8月27日起於特定市場上市。三星也再度發揮串聯行動裝置生態圈的實力，同步發表功能更強悍的Samsung Galaxy Watch4系列、極致輕巧的Samsung Galaxy Buds2真無線藍牙耳機。

根據研究機構DSCC（Display Supply Chain Consultants）報告指出，去年三星於全球摺疊智慧手機市場市占率達87%，位居首位。三星內部調查指出，對於新一代摺疊機，消費者最渴望擁有的規格前3名分別為防水、支援S Pen、更輕薄的機身。

Samsung Galaxy Z Fold3 5G搭載高通Snapdragon 888晶片，機身邊框與轉軸採用Armor鋁合金材質，耐用度較前一代強化10%，內頁螢幕保護膜較前一代耐用度提升80%；封面螢幕為6.2吋Dynamic AMOLED 2X顯示螢幕，為全球首款摺疊智慧手機採用螢幕下鏡頭（UDC）的機種，結合120Hz智慧動態調節、內頁7.6吋Dynamic AMOLED 2X顯示螢幕，大尺寸螢幕上少了挖孔或瀏海遮蔽，提供絕佳的視覺沉浸感，螢幕下的400萬畫素鏡頭也能滿足視訊、線上會議等需求。

此外，Samsung Galaxy Z Fold3 5G也支援S Pen，可另購S Pen Fold專用版，於內頁螢幕進行手寫、懸浮翻譯等操作，另外還有具備藍牙技術、可支援遠端遙控等功能的S Pen Pro。

消費者最愛的Flex模式在Samsung Galaxy Z Fold3 5G新增支援Spotify、Netflix等更多應用程式，可在摺疊狀態時以上、下螢幕分別瀏覽及執行應用程式操作，並具備可調式功能選單（Adjustable aspect ratio）、釘選常用應用程式（Task bar pinning）等功能，開啟分割畫面也可更直覺操作。

Samsung Galaxy Z Fold3 5G的相機功能也再升級，後置鏡頭搭載1,200萬畫素3主鏡頭（廣角、超廣角、遠距），以及1,000萬畫素封面螢幕相機，封面螢幕可直接預覽美顏濾鏡效果、AR塗鴉等顯示；拍攝檢視模式可在拍攝同時瀏覽前次結果，最多可檢視100個拍攝成果；自動取景攝影可自動辨識錄影時移動中的人物，支援辨識人數增加至4人。

Samsung Galaxy Z Fold3 5G共推出綠色（Phantom Green）、黑色（Phantom Black）及銀色（Phantom Silver），售價1,799.99美元起。

訴求輕巧時尚的Samsung Galaxy Z Flip3 5G搭載6.7吋Dynamic AMOLED 2X內頁螢幕、支援120Hz畫面更新頻率與智慧動態調節；封面的Super AMOLED顯示螢幕尺寸加大至1.9吋，可視面積提升4倍，在手機收摺狀態就能輕鬆處理多項日常操作，並提供多種個性化桌布設定；升級雙喇叭配置並支援Dolby Atmos杜比環繞音效，後置鏡頭搭載兩顆1,200萬畫素主鏡頭（廣角、超廣角），內頁螢幕則搭載1,000萬畫素鏡頭，透過Flex模式即能免手持、多角度自拍。

Samsung Galaxy Z Flip3 5G共推出米白色（Cream）、黑色（Phantom Black）、綠色（Green）、紫色（Lavender）等，特定地區三星官網將販售白色、粉色及灰色，售價999.99美元起；另推出指環扣、指環帶等多元配件。

三星也透露今年將再次與紐約標誌性時尚品牌Thom Browne跨界合作，推出Samsung Galaxy Z Fold3 5G Thom Browne Edition限量版與Samsung Galaxy Z Flip3 Thom Browne Edition限量版，值得粉絲密切關注。