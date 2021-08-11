雷軍發布小米MIX 4 螢幕採CUP全面屏搭驍龍888+

小米MIX 4。（圖：小米提供）

小米 於10日於北京總部小米科技園舉辦2021雷軍年度演講，同時正式發佈小米高階旗艦系列新品小米MIX 4。小米MIX 4搭載全新CUP全面屏技術，螢幕無任何孔洞，且仍可以以前置鏡頭自拍。小米MIX 4業界首發輕量化精密陶瓷機身，支援全新連接方式超寬頻(UWB)一指連技術，搭配高通 Snapdragon888+旗艦處理器，配備120W有線秒充及50W無線秒充。小米MIX 4售價人民幣4999元起（約775美元起），將於8月16日正式上市首賣。

小米MIX 4螢幕採用全新CUP全面屏，歷經三年技術研發，研發成本超過人民幣5億元，共計獲得60餘項專利。小米MIX 4採用6.67吋微曲面AMOLED柔性螢幕，支援專業原色螢幕和原生10bit色深，可顯示10.7億色超豐富色彩，更支援最高HDR規格的Dolby Vision。同時擁有120Hz更新率和480Hz觸控取樣率。

在顯示時，小米MIX 4首創「微鑽排列」，可實現100%全像素顯示。完美解決了CUP區域馬賽克和顯示精準度等問題，解析度可達400PPI，色彩顯示豐盈細膩，幾乎無瑕。自拍時，小米MIX 4透過首創TFT電路旁置和波浪形ITO透明引線，進一步提升透明度和減少光線衍射，讓足夠的光線穿過螢幕，抵達相機感應器。

小米MIX 4採用Unibody全陶瓷機身，並在行業中首次使用高純奈米氧化鋯複合材料，讓輕量化陶瓷機身相較傳統陶瓷機身減重30%。

在手機 充電上，小米MIX 4採用120W有線秒充、50W無線秒充和10W無線反向充電組成的三重快充架構。120W有線秒充僅需15分鐘即可充至100%。此外，120W有線充電還支持恆溫秒充，可21分鐘充至100%，在整機10個溫度感應器的加持下，即時精準監測整機溫度。

無線充電方面，小米MIX 4支持50W無線靜音秒充，在30公分距離下，充電底座噪音僅為25dB，在不打擾睡眠的情況下，45分鐘即可充至100%。同時，還為急需充電用戶提供無線疾速秒充模式，可28分鐘充至100%。

小米MIX 4，也支援夜間智慧充電模式、時域智慧充電模式和電池健康度顯示，可有效避免夜間長時間飽充、高溫下長時間飽充對電池的傷害，可延長電池壽命。

電池方面，小米MIX 4搭載4500mAh雙串多極耳電池，採用石墨烯基陽極，超低內阻，可大幅提升充電速度，同時降低充電溫升。石墨烯陽極材料是第三代導電劑，導電率是傳統炭黑陽極的1,000倍，可形成高效導電網路，較小膜片內阻，大幅提升電池快充性能。

小米MIX 4搭載新型無線通訊技術UWB一指連技術。UWB支援500MHz超寬頻段，通過機身上UWB天線發射奈秒級超窄脈衝，實現高精度、高安全性、抗干擾的空間定位能力。在UWB一指連技術的應用下，小米MIX 4以更準確和安全的方式，連接手機與智慧裝置。

除UWB一指連技術外，小米MIX 4也在基礎體驗上在進一步，創造性地應用金屬小A殼作為天線支架，完美隱藏了天線斷帶的同時，保證高訊號性能。同時支援特殊網路場景自我調整模式，可智慧辨識8大使用場景，基於資料連結品質、訊號強度、網路能力、運動感應器、加速度感應器、氣壓計，精準辨識網路品質，提前預判網路覆蓋問題、擁塞問題、干擾問題，針對性地實施多層次網路最佳化策略，優選最強網路駐留。

小米MIX 4採用了一億像素主鏡頭HMX，支援硬體直出一億像素超高解析度照片，即使放大細節依然清晰可見，方便裁剪再構圖進行二次創作。同樣支援像素四合一技術，即使光線條件不夠理想，也能拍出絕美夜景。

小米MIX 4的超廣角首次加入自由曲面鏡片，讓光線精准無誤落在感測器上。可以做到無需演算法裁切，直出幾乎無畸變的120°超大視野照片，達到硬體級防畸變。小米MIX 4還採用旗艦水準的潛望式長焦鏡頭，支援5倍光學變焦及50倍數位變焦。

小米MIX 4業界首發高通Snapdragon 888+旗艦處理器，X1超大核心主頻提升至3GHz，同時AI性能較高通Snapdragon 888提升23%，同時支援LPDDR5和UFS 3.1旗艦級規格，不論日常使用還是大型3D遊戲場景，均能提供出色性能支援。散熱方面，業界首發3D石墨烯均溫板，用石墨烯製成280微米厚度的3D石墨烯均溫板，面積高達1232mm²，導熱效率更高的同時覆蓋處理器及主機板周邊主要熱區，讓小米MIX 4長久輸出，時刻冷靜。此外，小米MIX 4還新增均衡模式，降低功耗控制手機發熱。

小米MIX 4支援系統級全場景翻譯，只需下拉式功能表點擊即可秒開全域翻譯浮動窗，支援同聲傳譯、螢幕翻譯、拍照翻譯、AI字幕。任何場景，只要想翻譯，打開全域翻譯窗，問題都能解決。

小米MIX 4共有8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB四個容量版本，售價人民幣4999元起，將於8月11日21點30分開啟人民幣100元（約15.5美元）訂金預購，8月16日10點正式首賣。