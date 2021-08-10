小米手機市占超越蘋果 雷軍：3年內拚全球第1

小米集團董事長雷軍。（路透）

根據IDC調查，小米 今年第2季以16.9%的市占率超車蘋果 ，登上第2；小米董事長雷軍喊話，當前目標為站穩全球第2，並在3年內衝擊全球第1，小米並發表旗艦機MIX 4等新品。

小米10日晚間在北京總部小米科技園舉辦2021雷軍年度演講與秋季新品發布會，端出一系列新品，包括旗艦智慧手機 小米MIX 4、小米平板 5系列以及首款仿生四足機器人CyberDog等多款 AIoT智慧物聯網新品。

小米董事長兼執行長雷軍並表示，今年智慧手機市占率首度擊敗蘋果，搶下全球第2，當前目標為站穩全球第2，並在3年內衝擊全球第1。

根據IDC第2季全球手機品牌市占率排行顯示，三星仍占據龍頭地位，第2季市占率18.8%，年增9.3%；小米以16.9%的市占率超車蘋果，竄升至第2名，年增率高達86.6%；蘋果以14.1%的市占率落居第3名，年增17.8%。

IDC補充，隨著所有中國品牌越來越關注歐洲、拉丁美洲、中東和非洲等地區，對於三星和其他品牌來說，競爭只會日益激烈。

小米發布一系列新品，包括旗艦機型小米MIX 4，搭載CUP「全面屏」技術，也是業界首發輕量化一體成型精密陶瓷機身，搭載高通Snapdragon 888+旗艦處理器，售價人民幣4999元起，將於8月16日上市首賣。

小米並推出小米平板 5系列新品，搭載11吋120Hz高規格LCD螢幕，其中，小米平板5 Pro配備八揚聲器環繞立體聲系統，搭載旗艦平台Qualcomm Snapdragon 870。

小米同時推出系列AIoT新品，包括首款仿生四足機器人CyberDog正式亮相，搭載小米自主研發高性能伺服馬達，內建超感視覺探知系統和AI語音互動系統，支援多種仿生動作與姿態。