法拉利跑車穿梭日夜的極速美感 用iPhone也能拍出

Frank特別訂製了一組專為iPhone打造的支架吊臂系統，去仿效傳統拍攝車子動態時的「Russian Arm Camera Car」鏡頭效果。（圖：Blackbird Concessionaires提供）

一支iPhone 12 Pro Max在手，台灣導演 廖明毅拍出了今年台北電影節形象廣告，而這次，Ferrari法拉利香港獨家代理商Blackbird Concessionaires的首席市場推廣總監Frank Liew更利用iPhone 12 Pro Max拍出2款最新頂級跑車的速度與美感。

拍攝時特別安排了經過Apple Store國際金融中心商場店的畫面。（圖：Blackbird Concessionaires提供）

擁有超過15年廣告創作及視覺藝術經驗，曾於不同國家多間家傳戶曉的國際品牌工作的Frank表示，此次以V8 GT Portofino M和旗艦級的SF90 Stradale（Assetto Fiorano賽道取向版本）為主角，歷時2個月製作，以「The Handover （交接）」為主題，並以「Prowl the Night or Tour the Day」為故事構思，在日與夜之間自由出沒穿梭遨遊，展現兩款跑車在設計、速度、美感上的獨特美麗與性格。

直接將iPhone 12 Pro Max固定在空拍機上拍攝。（圖：Blackbird Concessionaires提供）

單人就能將架設iPhone 12 Pro Max的裝置舉起拍攝。（圖：Blackbird Concessionaires提供）

運用iPhone 12 Pro Max的4K 60 fps Dolby Vision強大影片拍攝能力，以及更進化的夜拍效果，Frank表示：「有了這樣強大的拍攝裝置，意味着唯一的挑戰就是我們的想像力到底可以去到多遠。」他認為影片裡面，他稱為「遊戲機角度」的賽車電競主觀鏡頭最為特別，因為在一般情況下使用傳統攝影機，必定需要用到很複雜和昂貴的設備才能夠拍攝到這樣的效果，這次他特別訂製了一組專為iPhone打造的支架吊臂系統，去仿效傳統拍攝車子動態時的「Russian Arm Camera Car」鏡頭效果，另外也動用了空拍機，直接帶著iPhone 12 Pro Max升空拍攝。透過更輕巧的拍攝裝置，以更精簡的人力嘗試不同的角度畫面。