法拉利跑車穿梭日夜的極速美感 用iPhone也能拍出
一支iPhone 12 Pro Max在手，台灣導演廖明毅拍出了今年台北電影節形象廣告，而這次，Ferrari法拉利香港獨家代理商Blackbird Concessionaires的首席市場推廣總監Frank Liew更利用iPhone 12 Pro Max拍出2款最新頂級跑車的速度與美感。
擁有超過15年廣告創作及視覺藝術經驗，曾於不同國家多間家傳戶曉的國際品牌工作的Frank表示，此次以V8 GT Portofino M和旗艦級的SF90 Stradale（Assetto Fiorano賽道取向版本）為主角，歷時2個月製作，以「The Handover （交接）」為主題，並以「Prowl the Night or Tour the Day」為故事構思，在日與夜之間自由出沒穿梭遨遊，展現兩款跑車在設計、速度、美感上的獨特美麗與性格。
運用iPhone 12 Pro Max的4K 60 fps Dolby Vision強大影片拍攝能力，以及更進化的夜拍效果，Frank表示：「有了這樣強大的拍攝裝置，意味着唯一的挑戰就是我們的想像力到底可以去到多遠。」他認為影片裡面，他稱為「遊戲機角度」的賽車電競主觀鏡頭最為特別，因為在一般情況下使用傳統攝影機，必定需要用到很複雜和昂貴的設備才能夠拍攝到這樣的效果，這次他特別訂製了一組專為iPhone打造的支架吊臂系統，去仿效傳統拍攝車子動態時的「Russian Arm Camera Car」鏡頭效果，另外也動用了空拍機，直接帶著iPhone 12 Pro Max升空拍攝。透過更輕巧的拍攝裝置，以更精簡的人力嘗試不同的角度畫面。
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