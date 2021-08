法拉利跑車穿梭日夜的極速美感 用iPhone也能拍出

Frank特別訂製了一組專為iPhone打造的支架吊臂系統,去仿效傳統拍攝車子動態時的「Russian Arm Camera Car」鏡頭效果。(圖:Blackbird Concessionaires提供)

一支iPhone 12 Pro Max在手,台灣導演 廖明毅拍出了今年台北電影節形象廣告,而這次,Ferrari法拉利香港獨家代理商Blackbird Concessionaires的首席市場推廣總監Frank Liew更利用iPhone 12 Pro Max拍出2款最新頂級跑車的速度與美感。

拍攝時特別安排了經過Apple Store國際金融中心商場店的畫面。(圖:Blackbird Concessionaires提供)

擁有超過15年廣告創作及視覺藝術經驗,曾於不同國家多間家傳戶曉的國際品牌工作的Frank表示,此次以V8 GT Portofino M和旗艦級的SF90 Stradale(Assetto Fiorano賽道取向版本)為主角,歷時2個月製作,以「The Handover (交接)」為主題,並以「Prowl the Night or Tour the Day」為故事構思,在日與夜之間自由出沒穿梭遨遊,展現兩款跑車在設計、速度、美感上的獨特美麗與性格。

直接將iPhone 12 Pro Max固定在空拍機上拍攝。(圖:Blackbird Concessionaires提供)

單人就能將架設iPhone 12 Pro Max的裝置舉起拍攝。(圖:Blackbird Concessionaires提供)

運用iPhone 12 Pro Max的4K 60 fps Dolby Vision強大影片拍攝能力,以及更進化的夜拍效果,Frank表示:「有了這樣強大的拍攝裝置,意味着唯一的挑戰就是我們的想像力到底可以去到多遠。」他認為影片裡面,他稱為「遊戲機角度」的賽車電競主觀鏡頭最為特別,因為在一般情況下使用傳統攝影機,必定需要用到很複雜和昂貴的設備才能夠拍攝到這樣的效果,這次他特別訂製了一組專為iPhone打造的支架吊臂系統,去仿效傳統拍攝車子動態時的「Russian Arm Camera Car」鏡頭效果,另外也動用了空拍機,直接帶著iPhone 12 Pro Max升空拍攝。透過更輕巧的拍攝裝置,以更精簡的人力嘗試不同的角度畫面。