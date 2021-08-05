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iPhone護兒童 新功能偵測兒童色情圖像 下月美國先推出

編譯黃淑玲／綜合報導
台北一家蘋果商店內展示的iPhone 12。（歐新社）
台北一家蘋果商店內展示的iPhone 12。（歐新社）

蘋果計劃讓iPhone具備偵測兒童色情圖像的功能，引發隱私保護議論。消息先由參加簡報說明會的安全專家洩露出來，蘋果5日也以部落格貼文證實。

華爾街日報報導，蘋果準備在iPhone導入一個新軟體，此軟體可辦識及通報兒童色情圖像。蘋果此舉旨在調節多年來分歧的兩個領域，一是公司一再強調的用戶隱私保護，一是執法機關意圖了解iPhone上發生的違法行為。

金融時報說，這套監控系統一開始只會在美國應用，將納入預定下個月要發表的iOS 15的新增功能。

蘋果表示，該系統運用新的密碼技術與人工智慧，在用戶使用iCloud Photos儲存功能時，辨別出兒童色情材料。一旦偵測到特定數量（蘋果不透露具體數字）的這類圖像，只限圖片不包括影片，被上傳到iCloud Photos，就會啟動圖像檢視機制，檢查其是否違法，然後通報給私人非營利組織「國家失蹤及被剝削兒童中心」。該組織是由美國國會授權於1984年成立的受虐兒童通報機構。

「國家失蹤及被剝削兒童中心」總裁兼執行長John Clark讚揚蘋果這項新功能，他說：「蘋果加強對兒童的保護，是個改變遊戲規則者。事實上，隱私和兒童保護是可以並存的。」

蘋果強調，iPhone的加密系統不會受到這項偵查功能的影響，在iPhone裝置內的資料完全保持私密。用戶只要不把圖像上傳到iCloud Photos，就不會啟動偵查系統。

蘋果 iPhone 隱私

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