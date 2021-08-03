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LINE對話也加入按讚功能 「聊天室表情符號」新登場

記者黃筱晴／綜合報導
LINE「聊天室表情符號」新登場，快更新版本。（圖：LINE提供）
LINE「聊天室表情符號」新登場，快更新版本。（圖：LINE提供）

習慣了在Facebook動態牆上對其他留言送上表情符號，在LINE聊天室中常常也忍不住想對其他人的回應按個讚。現在，不只在LINE社群中可以用，「聊天室表情符號」也正式釋出於所有聊天室中了，iOS與Android版本用戶只要趕快更新到LINE 11.11.0（含）以上或最新版本，「長按」訊息框即可點選反映當下心情的表情符號，且對方或群組成員都不會收到相關通知，無須擔心打擾到其他人，可盡情針對單一則訊息盡情表達感受。

「聊天室表情符號」功能在2021年初已先行在LINE社群開放體驗，根據LINE內部數據統計，截自2021年6月底，在LINE社群中最多人點選的表情符號，前3名分別為讚 （Like）、開心 （fun） 和愛心 （Love）。

用戶若要針對一則LINE聊天室訊息點選表情符號，只要在該訊息框上「長按」即會出現...
用戶若要針對一則LINE聊天室訊息點選表情符號，只要在該訊息框上「長按」即會出現表情選項。（圖：LINE提供）

現在，「聊天室表情符號」功能更正式更擴及大家日常使用的聊天室中，用戶可以針對一周內發送的訊息或照片點選表情符號，點選後不會對該訊息的發送者產生通知，也不需擔心打擾群組。若要針對單則訊息點選表情符號，只要在該訊息框上「長按」即可，「再次長按」訊息框則可更換、或取消剛剛點的表情符號。此外，若想看群組成員都回覆了什麼表情符號，只要輕點訊息框下方回覆的表情符號，即可看到其他人的回應。如此一來，就不用擔心被表情符號洗版，能以更不打擾的方式向他人傳達心意。

只要輕點訊息框下方回覆的表情符號，還可看到其他群組成員的回應。（圖：LINE提供...
只要輕點訊息框下方回覆的表情符號，還可看到其他群組成員的回應。（圖：LINE提供）

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