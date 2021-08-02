Google新手機首度採用自研晶片 Pixel 6系列秋季上市

Google 最新旗艦手機Pixel 6系列將採自研晶片Tensor。(網頁截圖)

Google 2日發表最新旗艦手機 Pixel 6和Pixel 6 Pro，支援5G功能，將在今秋上市，最大亮點是搭載自家設計的核心處理器Tensor SoC，跟進同業蘋果和三星讓手機採用自研晶片 的做法。

Google自2016年發表第一款Pixel手機後，各代手機皆採用高通的處理器，正如多數Android手機一樣。現在所採用的最新Tensor晶片，能夠強化人工智慧（AI）技術，同時提升語音辨識和照片、影片的處理功能，以便改善前幾代 Pixel在這些方面落後於競爭機款的功能。

這款新元件將是Google第一款整合手機主要元件的系統單晶片（SoC）技術。

Google執行長皮伽（Sundar Pichai）表示，這款晶片歷時四年開發，是「我們迄今為Pixel帶來的最大創新」。Google裝置與服務部門主管奧斯特羅（Rick Osterloh）表示，Pixel 6和Pixel 6 Pro將在10月正式亮相，今年稍後上市。

除了新晶片外，兩款新Pixel手機的外觀也重新設計，包括全螢幕設計、金屬邊框，前置鏡頭在螢幕頂部置中，還搭載後置指紋感測器與螢幕下指紋感測器。最明顯的硬體變革，就是手機背部有一條黑色凸起條帶並嵌入相機鏡頭。兩款手機都配備了新感測器和超廣角鏡頭，感測光源會比Pixel 5多150%。Pixel 6 Pro還有額外的4倍光學變焦的長焦鏡頭。

新Pixel 6系列的色彩選擇也比前幾代機款更多，包括粉藍、粉綠、粉紅等。Pixel 6搭載6.4吋螢幕，6 Pro則是6.7吋，兩款都比去年的6吋Pixel 5來得大。目前售價和具體上市日期都未定，前一代的Pixel 5售價則從699美元起跳。

要自行設計手機處理器，須耗費多年時間，並投入龐大投資與資源。蘋果自2010年開始讓iPhone搭載自研晶片，每年銷售逾1億支iPhone。相較下，Google的Android作業系統是最受歡迎的智慧手機軟體，獲得三星等多數品牌的手機採用，但Google的手機市占率甚小，儘管設計和功能獲得好評。

Pixel在頭幾年的銷售欠佳，直到2019年才有起色，當時該公司聚焦較低階手機，但稍後成長又停滯，在今年上半年，Pixel市占年比下滑7%，相較下，另一家小型手機製造商OnePlus銷售成長逾400%，摩托羅拉、蘋果、諾基亞和三星手機銷量都見到成長。

Google並未提供新處理器的技術細節，但該公司是靠聘僱多名前蘋果晶片工程師來開發這款元件。目前仍不清楚這款初上陣的晶片，性能能否與高通、蘋果和其他公司的晶片匹敵，不過它採用安謀架構，與產業多數使用的基礎技術相同。

Google計劃本月將推出一款新的低階手機Pixel 5a ，但預期仍將採用高通的處理器。