想等蘋果折疊機？至少再2年 但AirPods耳機今秋將改款

彭博記者Mark Gurman預期，再等兩、三年，蘋果終將推出折疊手機，而低階的AirPods耳機，今年秋天會有較大的改款。（取材自蘋果官網）

彭博資訊的記者Mark Gurman在他最新的Power On專欄中預測，蘋果 終將推出折疊手機 ，但至少要再等兩、三年。

Gurman今年稍早曾報導，蘋果已有可折疊螢幕的原型機，他表示，7或8吋螢幕的可折疊機會很適合他個人和其他許多人的需求，但可能要再等上兩、三年，才有機會入手。不過，蘋果鐵定會面臨模仿三星折疊手機設計和概念的批評，畢竟蘋果曾經為了抄襲將三星告上法院。

關於蘋果能否在兩年內完成Apple Silicon系列處理器的轉型大計，由於目前只剩27吋iMac、高階的MacBook Pro、高階的Mac mini和Mac Pro還沒和英特爾晶片 分手，Gurman認為可依序勉外達標。首批搭載M1晶片皫Mac於2020年11月推出，蘋果的期限是2022年11月。

Gurman並且預期，蘋果今年秋天會推出新的低階AirPods產品，差不多和新款iPhone的發表同時。AirPods常規版本自2019年春季以來沒有更新過，而最初的AirPods發布5年未大改款，不過，Gurman說，下一代AirPods會不一樣。