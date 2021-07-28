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Note走入歷史 三星盧泰文：帶用戶進入摺疊世代

記者謝艾莉／綜合報導
在三星Galaxy Unpacked 2021線上發表會登場之前，社群與網路也出現不少臆測圖與影片，透露Samsung Galaxy Z Fold 3可能支援S Pen。（取材自Evan Blass個人推特）
在三星Galaxy Unpacked 2021線上發表會登場之前，社群與網路也出現不少臆測圖與影片，透露Samsung Galaxy Z Fold 3可能支援S Pen。（取材自Evan Blass個人推特）

三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文，在8月11日登場的Galaxy Unpacked發表會前發文證實，本次三星將不會發表Galaxy Note系列新機，且會將該系列人氣最高的功能，也就是史上首款專為摺疊手機設計的S Pen，融入更多三星 Galaxy 裝置中。

盧泰文指出，為開創更美好、便利的世界，三星電子已蓄勢待發，準備發表嶄新且深具意義的行動技術。數周後，我們即將推出最新一代卓越 Galaxy Z 系列，開創智慧型手機新格局，徹底巔覆過往。

盧泰文表示，這個世界正躍向嶄新的互聯領域，開放的生態圈與可信賴的行動體驗其重要性不可言喻，扮演著不可或缺的角色。對三星而言，「開放」與「安全」並非互斥關係。因應日新月異的互聯世界，三星所打造的優化行動技術兼具高度安全性，主要歸功於產業中頂尖的合作夥伴。

三星與 Google、微軟（Microsoft）等巨擘建立異業合作關係，並將與其持續合作打造尖端安全解決方案，確保使用者的裝置與行動數據，皆能於每個環節獲得安全把關。因此，在應用程式、數據和隱私權上，三星將賦予使用者更大的掌控權，讓使用者在策劃個人體驗時能倍感安心。

借助合作的力量，三星用戶將可獲得使生活更輕鬆、美好的行動體驗。以三星與 Google 共同打造的嶄新穿戴裝置整合平台為例，使用者除了 Samsung Health 與 SmartThings 等 Galaxy 應用程式，亦可透過全新 Google Play Store 取得更多出色的應用程式。

此外，三星的 One UI Watch 介面，亦將與其他 Galaxy 裝置深度整合，使用者可在 Galaxy 手錶和智慧型手機之間，獲得同步一致的連結體驗。

且三星亦與 Google 攜手深入合作，透過時下最流行的應用程式與服務，進一步豐富三星的摺疊生態圈。為第三代 Galaxy Z 系列手機，推出大陣仗的相容應用程式。從 Google Duo 免手持視訊通話、以分割畫面模式觀看 YouTube，到 Microsoft Teams 團隊會議的多工作業，三星摺疊生態圈，將為使用者提供豐富的無縫與優化體驗。

即將推出的全新Galaxy Z Fold，結合智慧型手機與平板的精銳功能，建構嶄新工作、串聯與創作模式。而同步登場的新一代Z Flip則以更堅固耐用的材質，呵護經典優雅的外觀。當三星在開放的康莊大道上奮勇前進，我堅信上述裝置，將能切中消費者對全方位行動技術的需求。

三星 智慧型手機 Google

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