新款iPad mini螢幕更大 傳升級至8.3吋 移除Home鍵

蘋果平板電腦產品iPad mini。(圖：蘋果提供)

根據一位面板分析師 的說法，蘋果 傳言中將推出的平板電腦iPad mini 6將搭載8.3吋螢幕，比目前的7.9吋更大，主要是邊框設計更窄且移除Home鍵。

AppleInsider網站引述市場研究機構Display Supply Chain Consultants分析師Ross Young的說法報導，新一代iPad mini將搭載8.3吋顯示器，儘管顯示器更大，但產品面積仍可能與當前款式相同。

長期追蹤蘋果的分析師郭明錤先前已預測，新iPad mini的螢幕尺寸可能介於8.5吋至9吋。彭博資訊7月初也報導，這款平板產品將移除Home鍵，並且可能在秋季推出。

彭博資訊先前報導說，「iPad mini 6」可能出現iPad mini問世九年來最大改款。目前尚不清楚是否會有臉部辨識Face ID功能，或搭載結合Touch ID指紋辨識的電源鍵。

此外，新的iPad mini可能搭載蘋果A15晶片 組、Type-C傳輸線與mini LED背光。

蘋果上次讓iPad mini升級是在2019年，它採用速度更快的A12仿生晶片、支援觸控筆Apple Pencil。當前的報告顯示，蘋果可能會在今年秋季推出iPad mini 6。