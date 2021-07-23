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Pokemon Go問世五年 營收動能仍強 高人氣秘密為何？

編譯易起宇／綜合外電
手遊「Pokemon Go」日前歡慶上架五周年，過去一年全球玩家仍貢獻逾10億美元營收，顯示人氣絲毫不墜。 路透
手遊「Pokemon Go」日前歡慶上架五周年，過去一年全球玩家仍貢獻逾10億美元營收，顯示人氣絲毫不墜。 路透

儘管擴增實境（AR）手機遊戲「Pokemon Go」推出至今已滿五年，但仍吸引大批死忠粉絲四處「抓寶」，過去一年的營收甚至比上架第一年還高，究竟是什麼因素讓這款遊戲的高人氣維持不墜？

日經新聞報導，Pokemon Go 22日甫歡慶上架五周年，根據資料分析公司Values統計，截至6月止，這款遊戲在日本擁有360萬名玩家，雖遠不及剛推出時的1,100萬名，但仍是日本玩家人數次多的手遊。這樣持續的高人氣在手遊界十分罕見，多數遊戲上架後第一周就會流失七至八成的最初玩家。

電玩雜誌「法米通」（Famitsu）前總編輯濱村弘一說，這款遊戲善用了每隻人氣寶可夢的特性，提供許多玩法，創造了GPS定位遊戲這個新遊戲類別。

這款由美國遊戲開發商Niantic和日本遊戲大廠任天堂合作開發的遊戲，透過將全系列總數超過800隻的寶可夢慢慢加入遊戲內，來維持玩家的長期收集動力，不需花大錢就能玩得開心，也容易吸引到大批粉絲。

話雖如此，有些玩家花錢仍不手軟。據Sensor Tower統計，在截至6月止的一年內，Pokemon Go全球玩家貢獻的營收為14億美元，比上架第一年還多出3億美元，甚至高於日本遊戲大廠卡普空（Capcom）的全年總營收，五年下來的營收總計超過50億美元。

Niantic日公司的發言人齋藤香表示，每一位民眾都能用不同的方式來享受玩Pokemon Go的樂趣，「有的人能一天玩上好幾小時，但也有人是當作散步時的娛樂消遣」。

營收 日本 美國

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