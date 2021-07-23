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Google小遊戲「塗鴉冠軍島」上線 快來PK奧運關卡

編譯中心／綜合報導
Google在搜尋首頁放上了「塗鴉冠軍島(Doodle Champion Island)」小遊戲。（取材自Doodle Champion Island Games）
Google在搜尋首頁放上了「塗鴉冠軍島(Doodle Champion Island)」小遊戲。（取材自Doodle Champion Island Games）

Google最新奧運小遊戲你玩了嗎？為了迎接奧運，Google在搜尋首頁放上了「塗鴉冠軍島(Doodle Champion Island)」小遊戲，玩家可以化身成三花貓，一路挑戰桌球、滑板、射箭等各種奧運比賽項目。上線後廣受好評，被譽為「史上最精緻小遊戲」。

2021東京奧運將在23日開幕，Google也特別與日本動畫工作室 STUDIO 4℃合作，開發出奧運小遊戲「塗鴉冠軍島」讓大家共襄盛舉。遊戲一開頭就有精美的動畫及療癒配樂，畫面看似懷舊的16bit遊戲，但內容誠意絕對滿分。

遊戲造景充斥濃厚的日本風情，例如日式矮房、竹林、鳥居等。玩家會化身名為Lucky的三花貓忍者，挑戰桌球、滑板、橄欖球、攀岩、花式游泳、射箭等7種奧運項目比賽，與日本民間傳說角色天狗、河童等關主對決，還可依照喜好加入藍、紅、綠、黃隊伍。

一如先前推出的小遊戲，此次操作方法也相當容易上手，使用鍵盤方向鍵就可移動，按空白鍵就能和NPC對話或「殺球」。玩家可依個人喜好加入藍、紅、黃、綠隊，沿途也有多個支線任務可以探險，娛樂性相當高。若因故「中離」也不用擔心，遊戲會自動儲存進度，歡迎玩家隨時再次踏上「塗鴉冠軍島」。

除了特別推出的奧運小遊戲，Google也為Chrome瀏覽器的「離線小恐龍」添加奧運彩蛋。小恐龍若吃到火炬，便會觸發奧運模式變換造型，障礙物也會變成跨欄等項目。

來源：GoogleDoodles

東京奧運 Google 日本

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