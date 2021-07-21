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蘋果MagSafe外接式電池 想用先更新iOS 14.7

記者黃筱晴／即時報導
MagSafe外接式電池的設計可直接連接iPhone，或透過MagSafe保護殼無線連接。圖／摘自蘋果官網
MagSafe外接式電池的設計可直接連接iPhone，或透過MagSafe保護殼無線連接。圖／摘自蘋果官網

蘋果電腦一款有趣的新品「MagSafe外接式電池」，可說是將最新的MagSafe配件系統優勢運用到極致，將平常怎麼拿著用都難以俐落好看的行動電源，透過MagSafe與iPhone 12系列一貼即合，安全地進行無線充電。

MagSafe外接式電池寬度與iPhone 12 mini幾乎貼齊，與全系列iPhone 12都能透過磁力完美吸附使用，為一刻都不想離身的行動裝置帶來更多使用時間，而不受充電線材、使用地點的限制。只要將有無線充電功能的iPhone更新到iOS 14.7或以上版本，與MagSafe外接式電池連接後即會自動開始為iPhone充電，並在鎖定畫面上顯示充電電量狀態。

官網建議MagSafe外接式電池需使用20W或更高功率的USB-C電源轉接器與USB-C對Lightning連接線進行充電，若搭配27W或更高功率的MacBook充電器，則可進一步提升充電速度。沒有要走來走去的時候，MagSafe外接式電池也能變身無線充電器，只要插上Lightning連接線，就能以最高達15W的功率為iPhone 12，甚至是其他支援無線充電的裝置充電。

如果iPhone和MagSafe外接式電池都需要充電，可將兩者連接後將充電線插在MagSafe外接式電池上，此時系統會先將iPhone充電至80%以上，MagSafe外接式電池才會開始充電；若是因為使用有線CarPlay而將充電線插在iPhone上，其實也可以同時為兩者充電。真要說有什麼缺點，大概就是單獨使用MagSafe外接式電池為iPhone充電時，只有5W的功率實在稍微慢了些。

也可透過「今天概覽」或主畫面上加入「電池」小工具，隨時查看充電狀態。圖／摘自蘋果...
也可透過「今天概覽」或主畫面上加入「電池」小工具，隨時查看充電狀態。圖／摘自蘋果官網
MagSafe外接式電池。圖／摘自蘋果官網
MagSafe外接式電池。圖／摘自蘋果官網
MagSafe是蘋果全新的配件生態系統，可輕鬆貼合，讓無線充電更快捷，還能搭配各...
MagSafe是蘋果全新的配件生態系統，可輕鬆貼合，讓無線充電更快捷，還能搭配各種產品，混搭出百變風格。圖／摘自蘋果官網

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