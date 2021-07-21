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蘋果明年所有iPhone都是5G手機 Mini可能說再見

編譯季晶晶／綜合報導
知情人士透露，蘋果明年發布的所有iPhone手機都將支援5G。（歐新社）
知情人士透露，蘋果明年發布的所有iPhone手機都將支援5G。（歐新社）

日經亞洲評論周三引述知情人士報導，明年發布的所有iPhone手機都將支援5G，包括兩年來首次改款的iPhone平價版手機。

根據日經，蘋果2022年起不會推任何新的4G機型，改成開始銷售符合下一代通訊標準的新款iPhone SE。蘋果也不會再推iPhone Mini更新版本，因為這支配備較小螢幕的高端智慧手機沒能吸引消費者。

知情人士表示，平價版5G iPhone預訂明年上半年上市，會採用蘋果自己的A15處理器。這支手機外型看起來像翻新過的iPhone 8，配備4.7吋LCD螢幕，而不是更先進的OLED螢幕。

2016推出的iPhone SE因為價格相對較低，一直是蘋果銷量的助推器，最新版本於2020年4月推出，賣價399美元，相較下，去年高端iPhone系列裡價格最實惠的iPhone 12 Mini，賣699美元，銷量另人失望。蘋果已縮減Mini今年的產量。

明年，iPhone Mini將被新版6.7吋iPhone Pro Max取代。根據多位消息人士，這意味2022年下半年發布的高端iPhone手機仍將保持4款不變──兩款6.1吋和兩款6.7吋的手機。

知情人士透露：「大致決定了明年不會有Mini，而是一款相對性價比最高的iPhone Pro Max。不過，明年4款新手機的詳細規格尚未定案。」

此外，蘋果也在準備今年下半年發布其他產品的更新版本，希望能自疫後經濟復甦獲利，其中包括新款的MacBook Pro筆電和廣受歡迎無線耳塞AirPods，下月就將開始生產。

今年新款iPhone的量產也訂於8月開始，與蘋果疫情前的生產計畫一致。自那時到明年1月底，蘋果據傳最多可能生產9,500萬支手機。

日經引述海通國際證券資深分析師蒲得宇報導，海通預估蘋果今年出貨量將達2.31億支，明年2.4億。蒲得宇說，蘋果iPhone明年不會有革命性變化。但出貨量「至少可以與全球智慧手機市場的復甦保持一致」。

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